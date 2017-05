Ford zet 20.000 man op straat

En dat is een interessante beslissing nu president Trump aan het roer staat.

De POTUS heeft het namelijk voorzien op Amerikaanse fabrikanten die op wat voor manier dan ook de werkgelegenheid in eigen land schaden en da’s precies wat Ford nu van plan is. Het concern is van plan om 10 procent van het personeel werkzaam in Azië en de Verenigde Staten op straat te zetten, om zo flink wat dollars te besparen.

Alles bij elkaar hoopt het merk dat het snijden in het personeelsbestand een besparing van drie miljard dollar oplevert. Alleen al in Amerika worden naar verluidt 3.000 werknemers ontslagen. Het is trouwens best apart dat Ford zo’n rigoureuze beslissing neemt. Het gaat aardig goed met het merk, maar het lijkt erop dat de verkoopgroei stagneert en dus zoekt men naar andere manieren om de winst te laten toenemen.

Foto: de sappige Ford GT