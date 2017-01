Gaaf! Een kastanjebruine Alpina B7 Bi-Turbo

En dan heb je het interieur nog niet gezien.

Als we BMW Abu Dhabi mogen geloven is deze Alpina B7 Bi-Turbo absoluut one of a kind. De corpulente doch razendsnelle zakenlimo is gespoten in de kleur Chestnut Bronze, wat wordt gecombineerd met een interieur in de kleur Tartufo.

Stijlvol of niet, dat maak je lekker zelf uit. Het resultaat is in elk geval een auto waar je een mening over hebt, maar vooral het interieur ziet er bijzonder eetbaar uit. Met name de stoelen zien eruit alsof ze bij de betere banketbakker vandaan komen. Op zich geen probleem, totdat de missus weer eens aan de lijn doet en het vertikt om nog langer in bij jou in je B7 te stappen.

Voor de opfris: deze meer dan rappe 7-serie doet 0-100 km/u in 3,7 tellen en pas bij 330 km/u houdt het feestje op. Dat alles dankzij een geblazen 4,4-liter V8 met 608 pk en 800 Nm.

Foto’s: BMW Abu Dhabi