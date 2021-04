Alpina heeft weer een officiële Nederlandse importeur - Autoblog.nl

Hoe meer Alpina’s in Nederland, hoe beter toch?

Alpina is de status van tuner al lang ontstegen en is officieel een autofabrikant. Daar hoort eigenlijk ook een Nederlandse importeur bij. De laatste jaren was er geen officiële importeur maar er is nu goed nieuws: Alpina heeft weer een importeur in Nederland.

Alpina is als sinds jaar en dag het aangewezen adres als je op zoekt bent naar een dikke BMW die ook weer niet té dik is. Dus geen M-model of overdadig getunede auto, maar een stijlvol aangepast exemplaar. Het is niet een kwestie van een bumperlipje en een chipje, een Alpina-behandeling houdt in dat de auto op veel vlakken naar een hoger plan wordt getild.

Bij Alpina merkten ze dat er de laatste jaren steeds meer Nederlanders te porren waren voor zo’n dikke niet-BMW. Daarom is er nu weer een importeur. De eer is aan Dusseldorp Automotive.

Voor de geïnteresseerden: waar moet je dan precies zijn? In de Dusseldorp-vestigingen in Apeldoorn en Den Haag kun je vanaf nu niet alleen terecht voor BMW’s en MINI’s, maar ook voor Alpina’s. De eerste exemplaren – waaronder de bovenstaande B3 Touring – staan al te blinken in de showroom.