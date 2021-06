Alpina met dieselmotor: dit zijn ze alle 11! - Autoblog.nl

We zetten even alle Alpina met dieselmotor op een rijtje voor je!

Afgelopen week was het zover: de BMW X3 en X4 werden gefacelift. Dat niet alleen, ook de M-modellen (X3 M en X4 M) mochten furore maken. Als de spreekwoordelijke kers in de appelmoes kwam óók Alpina nog eventjes met hun versie op de X3 en X4: de XD3 en XD4.

Opmerkelijk: de Alpina-versies van de X4 en X4 komen enkel en alleen met een dieselmotor beschikbaar. Het is een kleine niche, maar wel eentje met vermogende kopers. In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en met name Zwitserland zijn dit soort relatief modale auto’s met enorme diesels zeer populair. Voor mensen die grote stukken Autobahn doen is het de ideale auto.

Er is voldoende vermogen om mee te doen op de rechterbaan van de Autobahn. Met name het hoge koppel zorgt voor een zeer prettige reiservaring, zo’n blok sleurt er enorm aan. Dankzij een (relatief) gunstig verbruik kun je op hoge snelheden enorme afstanden afleggen.

Uiteraard zal dit type auto een keer gaan verdwijnen, maar het feit dat Audi (S4, S5, S6 en S7) en Alpina er nog zo halsstarrig aan vasthouden, betekent dat er nog te verdienen is, in dit gedeelte van de markt. Daarom nemen we jullie voor het artikel van vanavond mee in de wondere wereld van Alpina’s met dieselmotor:

D10 Bi-Turbo (E39)

2000

De BMW 530d was een van de eerste snelle diesels. Een diesel waarmee je gewoon een burnout kon maken. Met 184 pk was het al een van de vlottere common-rail diesels, maar daar kon volgens Alpina nog wel een schepje bovenop. De D10 Bi-Turbo was de eerste Alpina met dieselmotor. Dankzij een extra turbo en een enorme intercooler steeg het vermogen naar 238 pk en het koppel naar maar liefst 500 Nm. Je kon kiezen uit een automaat (van ZF) of een handgeschakelde zesbak (van Getrag).

Je kon daarnaast ook kiezen uit een sedan of Touring. Van 0-100 accelereren was in 7,2 seconden achter de rug, alhoewel in onafhankelijke tests bleek dat de D10 Bi-Turbo met automaat nog een stukje sneller was. De topsnelheid was nét iets meer dan 250: 254 km/. Een ongehoord snelle auto voor zijn tijd. En onopvallend, want de Dekoset en achterspoiler kon je ook weglaten.

D3 (E90 / E91)

2005

Dit is een beetje een vreemde eend in de bijt, want Alpina koos ervoor om lekker aantallen te maken. De Alpina D3 werd grotendeels gebouwd op de BMW assemblagelijn, iets dat tegenwoordig de standaard is overigens. De basis voor de D3 was de 320d, niet de sterkere 325d, 330d of 335d. Het maximumvermogen was 200 pk en het maximum koppel bedroeg 410 Nm. Dit kwam dankzij een grotere turbo, intercooler en verstuivers. Er was maar één transmissie, een Getrag handbak met zes voorwaartse verzetten.

Het idee voor deze Alpina met dieselmotor kwam door de winnaar van de 24h van de Nurburgring, een 320d (E36). Ja, E36: de motor die later zou verschijnen in de E46 werd alvast in een E36 gelepeld, met succes. Andreas Bovensiepen was een van de coureurs en onder de indruk van de performance in combinatie met het verbruik. De prestaties waren op zich niet verkeerd (0-100 km/u in 7 seconden en een top van 240 km/u), maar het verbruik was erg bescheiden. Als je voor niet al te veel geld een échte Alpina wilt hebben, zoek niet verder.

D3 Bi-Turbo (E90 / E91 / E92)

2008

In principe is dit het facelift-model. De basis voor de motor was niet de 320d, maar het blok uit de BMW 123d. Voor de gelegenheid werd er gebruik gemaakt van een extra turbo, waardoor het vermogen steeg naar 215 pk en het koppel naar 450 Nm, terwijl het verbruik er niet onder leed. Dat lijkt een bescheiden winst, maar door de dubbele turbo, kwam het koppel vrij en bleef het ook langer beschikbaar.

Voor het eerst was er nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor een zestraps automaat. Ook verscheen er een extra carrosserie-variant, de Coupé. De sedan ging er in 2011 uit, de Touring ging door tot 2012. De Coupé bleef tot 2013 in productie.

D5 Bi-Turbo (F10 / F11)

2010

Van de E60/E61 was er wel een Alpina-versie, maar geen diesel. Vreemd, want met de 530d en 535d had BMW twee toppers in huis die perfect als basis konden dienen. Gelukkig kwam daar in 2010 de Alpina D5 Bi-Turbo. Deze was gebaseerd op de BMW 535d, dus voor het eerst was de basis al een biturbo zescilinder. De motor kreeg behoorlijk wat upgrades, waaronder een custom intercooler en sportuitlaatsysteem.

Ondanks dat de basis niet een M-Sport was, kreeg je wel standaard het M Sport adaptieve onderstel mee. Ook de remmerij werd voorzien van een upgrade: voor kreeg je de ho-ijzers van de BMW 750i, de achterremmen kwamen van een 550i. Gezien het vermogen en met name het koppel (350 pk en 700 Nm) was alleen een achttraps automaat mogelijk. Wel kon je optioneel kiezen voor een Drexler-sperdiffrentieel. Topsnelheid? 278 km/u.

D5 Turbo (F10, JDM)

2011

De Alpina-liefhebbers zullen niet veel verrassingen zijn tegengekomen. Maar uiteraard moeten we in een lijstje ook iets aparts vermelden. Dat is deze Alpina D5 Turbo, speciaal voor de Japanse markt waar Alpina ‘m niet voor kon homologeren. De motor was de bekende N57D30. Dankzij extra koeling (waaronder een grotere intercooler) en Alpina-ECU kreeg je 280 pk en 600 Nm. Er was alleen een automaat leverbaar en je kon ook niet kiezen qua carrosserievariant: de D5 Turbo is altijd een sedan. Het is niet zo maar een gechipte 530d, overigens. Een gedeelte van de ophanging komt van een 7 Serie, de anti-rolbars van een M550d en er was een uniek subframe aan de achterzijde.

D3 Bi-Turbo (F30)

2013

In 2013 doet Alpina het dan eindelijk wel ‘goed’. In plaats van een viercilinder, is nu een zescilinder dieselmotor aanwezig onder de kap van de D3 Bi-Turbo. De basis is gek genoeg niet de BMW 335d, maar de 330d. Echter, de motor is wél afkomstig van de 335d. Een groot verschil was de aandrijving: een 335d heeft standaard xDriver, de Alpina D3 Bi-Turbo heeft dat níet.

Het was overigens wel mogelijk, maar alleen op de Touring. Om toch een beetje tractie te kunnen hebben met zoveel vermogen en koppel (350 pk en 700 Nm) kon je een sperdifferentieel bestellen.

Alpina XD3 Bi-Turbo (F25)

2013

Niet alleen BMW M zorgde voor de nodige controverse, ook Alpina kon er wat van. De BMW XD3 Bi-Turbo was namelijk niet de auto waar de gemiddelde enthousiasteling blij van werd. Toch was het een bijzonder pakket. In principe is de motor identiek uit de D5 Bi-Turbo, dus met dezelfde modificaties en dus 350 pk en 700 Nm. De XD3 was de regelrechte concurrent voor de Audi SQ5 TDI, die in Duitsland behoorlijk populair bleek.

De combinatie van heel veel koppel, een hoge instap, exclusiviteit zonder op te vallen in een enigszins onopvallend jasje bleek erg in trek. De basis was de X4 xDrive35d. Standaard kreeg je een Akrapoviç-sportuitlaat, alhoewel deze niet bijzonder exotisch klonk. Met dieselolie is dat nu eenmaal niet mogelijk. Dankzij de vierwielaandrijving kon je in 4,9 seconden naar de 100 km/u sprinten.

D4 Bi-Turbo (F32 / F33)

2014

Omdat BMW overstapte van 3 naar 4 Serie voor de Cabrio- en Coupé-modellen, volgde Alpina uiteraard ook. De basis is een 430d met de inmiddels bekende 350 pk/700 Nm diesel (die dan weer wel wel uit de 435d komt). Voor het eerst was er nu een cabriolet diesel van Alpina.

Allebei hebben ze een automaat en achterwielaandrijving. Vierwielaandrijving (Allrad genaamd) was niet mogelijk, maar een sperdifferentieel wel.

D5 S (G30 / G31)

2017

Het zal niet voor het eerst zijn dat een Alpina minder vermogen heeft dan de auto waarop deze gebaseerd is (getuige de V8 Roadster S). De basismotor voor de D5 S is de drie liter zes-in-lijn met vier turbo’s uit de M550d, maar in dit geval heeft de motor maar drie turbo’s. Met 388 pk en 800 Nm zul je overigens nooit iets te kort komen. Die twee getallen zijn echter voorbehouden voor de versies met het stuur aan de linkerkant.

Voor de rechtsgestuurde versies werd niet de M550d-motor, maar die uit de 540d gebruikt. Deze zijn in de Alpina’s goed voor 326 pk en 700 Nm. Dankzij een langere eindoverbrenging, is de D5 S met 326 pk ook nog eens trager, zij het nog wat zuiniger. Bijzonder weetje waar je verder niet zoveel aan hebt: de modellen na de facelift (2020) hebben de bumperkit op basis van de M-Sport, de versies daarvoor zijn ‘standaard’.

Alpina D3 S Allrad (G20 / G21)

2020

Ook bij dit model waren er enkele primeurs. Dit is namelijk de eerste Alpina 3 Serie die enkel met vierwielaandrijving besteld kan worden. Ook is het de eerste Alpina met een mild-hybrid aandrijflijn. Aanvankelijk was het de bedoeling om de auto te laten debuteren op de Salon van Genève in maart 2020, maar vanwege corona werd dat mei 2020 tijdens. De basis is de M340d.

Met name het karakter is compleet anders. Met 355 pk en 730 Nm is de Alpina versie ook ietsje sterker en sneller dan de BMW-versie. Ondanks dat deze D3 S standaard een ‘Allrad’ is, krijg je er óók een sperdifferentieel erbij. De remmen komen van de Alpine B Bi-Turbo, die je eventueel af-fabriek kan upgraden bij Alpina.

Alpina XD3 / XD4 (G01 / G02)

2018, facelift 2021

En zo zijn we aanbeland bij de laatste Alpina met dieselmotor, de X4. Het is wederom een nerd-festijn. Ditmaal heeft de Alpina XD4 namelijk niet de motor uit de D3, maar uit de D5 S. Dus met 388 pk en 800 Nm. Althans, als je de versie hebt met het stuur aan de linker zijde. De versies met het stuur aan de andere kant hebben 326 pk en 700 Nm.