Gespot: 608 pk sterke Alpina B7 op Nederlands kenteken

Maak kennis met de snelste 7-serie van Nederland.

Mensen die shoppen in het segment van de topklassesedans hebben meestal geen behoefte om enorm op te vallen. Ze willen vooral in alle luxe van A naar B rijden en bij aankomst willen ze nog een beetje representatief voor de dag komen. Daarom zijn S-klasses, A8’s en 7-series doorgaans discreet uitgevoerd.

Dat geldt niet voor de 7-serie die we hier zien. Of eigenlijk moeten we zeggen: de B7 die we hier zien. We hebben hier namelijk te maken met een echte Alpina. Zoals de grote grille verraadt gaat het om de allernieuwste Alpina B7. En dit exemplaar is nog voorzien van Nederlands kenteken ook.

In tegenstelling tot BMW’s eigen vlaggenschip, de M760Li, beschikt Alpina’s vlaggenschip niet over een V12. Alpina heeft de twaalfcilinder gelaten voor wat het is en is voor de V8 gegaan. Ze hebben het 4,4 liter blok uit de 750i genomen en deze 608 pk en 800 Nm koppel gegeven. Daarmee is deze Alpina B7 alsnog sneller dan een M760Li.

In de basis is deze auto nog vrij discreet uitgevoerd, in een zwarte kleur met zilverkleurige Alpina-velgen. De velgen zijn ook niet te groot (lees: ordinair). Sterker nog: ze ogen eerder wat aan de kleine kant. Toch heeft deze Alpina alsnog een ordinaire uitstraling gekregen, dankzij de bovenkant die matzwart gewrapt is. Daarmee is deze auto toch een tikkeltje fout geworden, terwijl het totaalplaatje ook weer niet fout genoeg is om leuk te zijn.

Fout of niet, zo’n nieuwe Alpina B7 Biturbo is een absolute zeldzaamheid in ons land. Er staan momenteel maar twee stuks op geel kenteken, waarvan dit de duurste is. De eigenaar heeft er namelijk €258.602 voor betaald. Daarmee zit deze auto ongeveer op hetzelfde prijsniveau als een M760Li met de V12. Zegt u het maar: naar welk van de twee zou jouw voorkeur uitgaan?

Fotocredit: @thomcarspotter