GENIAAL! Deze dealer bouwde een supercar-automaat

Ruimtegebrek maakt creatief, zo blijkt maar weer!

Sommige dingen zijn zo briljant dat je alleen maar kunt balen dat een ander het eerder bedacht heeft dan jijzelf. Deze supercardispenser past wat mij betreft perfect in deze categorie. Het 15 verdiepingen hoge bouwsel staat in Singapore en is eigendom van Autobahn Motors. Er kunnen tot 60 verschillende auto’s in de toren worden gestouwd.

Denk nu niet dat de toren wordt volgepropt met middenklassers en misschien hier en daar een SUV. Er staan namelijk auto’s in van het kaliber Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, McLaren en Porsche! Beetje een mix tussen de showroom van Louwman Exclusive langs de A2 en die Smart-torens dus, maar dan anders.

Een auto kopen gaat bij deze dealer ook ietsje anders. Via een tablet selecteer je de auto die je wilt hebben en vervolgens wordt de voiture geheel automatisch naar beneden getakeld. Hoe één en ander in z’n werk gaat check je in de video.