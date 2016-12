GLE Coupe, X6, Q8 of toch deze Alfa?

Je MOET kiezen!

De SUV Coupé. Het is voor mij het minst aantrekkelijke segment vandaag de dag. Fotosoeper Theophilius Chin pakte de Stelvio digitaal aan en kwam met deze creatie op de proppen.

Als ik een nieuwe auto zie dan denk ik soms: ‘lelijk!’ en na verloop van tijd schaaf ik die mening bij. Dat gevoel had ik bijvoorbeeld bij de Maserati Levante (rijtest). Op de autoshow in Genève vond ik het een lelijk hok, maar die stelling neem ik tegenwoordig terug. Hoe anders is dat bij auto’s als de BMW X4/X6 en Mercedes GLC/GLE. Deze ‘hokken’ brengen tot op heden braakgevoelens in mij naar boven.

De poging van Chin om in deze categorie wat moois te maken moedig ik dan ook aan. Deze digitale Stelvio oogt namelijk best wel prima. De render heeft zelfs wat weg van een verhoogde Brera. Als ik zou MOETEN kiezen en het gaat puur om looks, dan werd het deze Italiaan.