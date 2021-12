Alfa Romeo Stelvio als charmante politieauto

Daar ga je wel netjes voor aan de kant. De Alfa Romeo Stelvio als politieauto. Moet je wel in Spanje zijn, waar het wagenpark een uitbreiding krijgt.

Even opletten als deze SUV in je spiegel opduikt. De Spaanse Guardia Civil heeft met een nieuwe besteding in totaal 301 exemplaren van de Alfa Romeo Stelvio Q4 aangeschaft. Daarmee blijven de Spanjaarden het Italiaanse automerk na al die jaren nog altijd trouw.

De Guardia Civil maakt namelijk al jarenlang dankbaar gebruik van de auto’s van Alfa Romeo. Dat begon ooit met de Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4. Later werd deze auto opgevolgd door de 159 Q4. Het is niet voor het eerst dat ze in Spanje kiezen voor de Stelvio. Al met het uitfaseren van de 159 werd de vloot voorzien van Stelvio’s. Met deze nieuwe aanbesteding krijgt het wagenpark van de Spaanse politie-eenheid nog eens 301 exemplaren van deze SUV erbij.

Alfa Romeo Stelvio politieauto

Het gaat hier om de vierwielaangedreven Stelvio met de 2.2-liter 190 pk sterke dieselmotor, gekoppeld aan een 8-traps automaat. Dankzij deze veelzijdige aandrijflijn is de SUV op meerdere fronten inzetbaar en is men niet bang ook te rijden buiten de gebaande wegen. Je kunt de Alfa Romeo Stelvio politieauto herkennen aan zijn witte kleuren, met de typische groen-gele Guardia Civil striping. Bovenop elke Alfa zit een balk voor de zwaailicht en sirene.