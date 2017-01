Goed nieuws voor de haters van de BMW 3-serie GT

De toekomst van het model hangt aan een dun draadje.

Met de komst van de G30 5-serie zijn de ogen nu gericht op de nieuwe generatie 3-serie. De verwachting is dat we in 2018 kennis gaan maken met de G20 3-serie en bronnen berichten tegenover BMWBlog alvast een opmerkelijk nieuwtje.

Met de nieuwe generatie in aantocht stopt BMW met de GT variant van de 3-serie. Een hosanna-bericht voor ondergetekende, die zowel de 5-serie GT als de 3-serie GT nooit een aanwinst in het gamma van BMW heeft gevonden.

Het afgelopen jaar werd de 3 GT nog van een update voorzien. De reacties op DIT artikel waren gemengd, maar het overgrote deel was toch wel eens dat de GT de lelijkste 3-serie ooit is. Bovendien is het model apart gepositioneerd. Daar waar de 5-serie GT zich weet te onderscheiden dankzij het platform van de 7-serie, is de 3 oneerbiedig gezegd een verhoogde 3-serie. Aan de andere kant is de 3 GT wel dynamischer op het gebied van rijgedrag in vergelijking met zijn grotere broer.

Als we de bronnen mogen geloven zijn niet zo zeer de verkoopcijfers de reden waarom de 3 GT exit moet. Volgens de bronnen wil BMW slechts één ‘extra’ model naast de reguliere 3-serie. In het geval van de toekomstige G20 wordt dit de 4-serie Gran Coupé.