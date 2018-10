De nieuwe BMW 3 Serie is officieel

De zevende generatie 3 Serie druipt van je beeldscherm.

Het wachten is voorbij. BMW heeft zojuist eindelijk de nieuwe 3 Serie in Parijs gepresenteerd. Zoals verwacht lijkt de 3 grof gezegd op een gekrompen 5 Serie. In dat opzicht is de 3 Serie zakelijker dan ooit. Mogen we de woorden ‘een beetje saai’ in de mond nemen? Het is overigens niet alleen boe-geroep. Kudos voor BMW dat ze de zichtbare uitlaten hebben behouden. Geen neppe sierstukken voor de nieuwe 3 Serie.

De nieuwe 3 Serie heeft een langere wielbasis (+41 mm) en is 55 kg verloren. Verder heeft de dreier een 50:50 gewichtsverdeling in combinatie met een laag zwaartepunt. Aan de sportieve rijder is ook gedacht. Optioneel is de auto te krijgen met het M Sport differentieel. Dit systeem kent een volledige variabele sperwerking. Het zal even met de ogen knipperen worden om de 3 en de 5 uit elkaar te houden in het dagelijkse verkeer, maar de kont heeft zijn eigen draai gevonden. Vooral de dunne L-vormige achterlichten zullen een herkenbaar punt worden.

Voor innovatie moet je niet bij BMW zijn. Het interieur is geen revolutie in vergelijking met zijn voorganger. Veel fysieke knoppen in het instrumentarium en één display voor de infotainment. Wat dat betreft zijn merken zoals Mercedes, Audi, maar ook Porsche en Range Rover een stuk verder met de implementatie van twee displays. De tellers voor je neus zijn wel gedigitaliseerd, maar dat mag sinds de komst van de 8 Serie en Z4 geen verrassing meer zijn.

Qua krachtbronnen is er keuze uit meerdere benzine- en dieselmotoren. Voor zes-in-lijn powâh kun je voorlopig alleen bij een diesel terecht. Instapper onder de benzinemotoren is de BMW 320i, met een 184 pk sterke vier-in-lijn. Daarna volgt de 330i, met een 258 pk sterke viercilinder. Dieselen gaat met de 318d (150 pk), 320d (190 pk) en 330d (265 pk). Laatstgenoemde is de betreffende zes-in-lijn motor. Enkel de 318d en 320d zijn verkrijgbaar met een handgeschakelde versnellingsbak. De rest van het gamma komt met de 8-traps Steptronic automaat. In 2019 volgen er nieuwe varianten, waaronder een M Performance model en een plug-in hybride.

De marktintroductie is in maart 2019, de prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Bewegende beelden van de nieuwe 3 Serie check je hier en hier in de studio.