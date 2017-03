Gordon Murray checkt een iconische Ford

De oude baas inspecteert de Amerikaan zorgvuldig.

Naast zwetende journo’s en opmeet-Chinezen is er ook ander volk aanwezig in Genève. Miljonairs die nieuwe modellen komen checken, of levende legenden uit de industrie zoals Gordon Murray. Onze fotoslaaf legde Murray op de gevoelige plaat vast terwijl hij een kijkje neemt bij de Gulf Mirage GR802.

Deze racer nam in 1975 deel aan de 24u van Le Mans (en won). Het model is gebaseerd op de GT40 en onder de kap huist een drie liter Ford-Cosworth V8. Samen met onder andere Renault, Alfa Romeo en Ferrari is Ford één van de weinige autofabrikanten met een indrukwekkende en lange racegeschiedenis.

Gordon Murray mag overigens 70 jaar zijn, de McLaren F1-ontwerper is nog niet met pensioen. Vorig jaar kwam de in Zuid-Afrika geboren ingenieur nog met een stadsautootje op de proppen in samenwerking met Shell.