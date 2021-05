Gordon Murray komt met nóg een atmosferische V12 supercar - Autoblog.nl

Om het af te leren komt Gordon Murray nog met een laatste V12 supercar.

Zowel op het vlak van de autosport als op het vlak van de straatauto’s heeft Gordon Murray nadrukkelijk zijn stempel gezet. Sinds de McLaren F1 heeft hij niet stilgezeten, maar hij heeft geen grote wapenfeiten meer op zijn naam gezet. Tot vorig jaar, toen hij met de T.50 op de proppen kwam.

Volgens Gordon Murray is de T.50 de enige echte opvolger van de F1. De McLaren P1 en Speedtail worden dus gewoon aan de kant geschoven. Of dat terecht laten we even in het midden, feit is dat de T.50 een zeer indrukwekkende auto is. De atmosferische 3,9 liter V12 die tot 12.100 tpm kan draaien is een waar kunstwerkje. Ook is het mooi dat Gordon Murray voor de afwisseling niet focust op zoveel mogelijk vermogen en snelheid, maar op zoveel mogelijk beleving.

De T.50 lijkt een prachtige zwanenzang voor Gordon Murray. Hij is met zijn 74 jaar immers wel toe aan zijn pensioen en de verbrandingsmotor gaat langzamerhand eveneens met pensioen. Daarom kan het bijna niet anders of de T.50 is Gordon Murray’s laatste creatie met een V12. Tenminste, dat zou je denken.

Niets is echter minder waar, zo blijkt nu. Tegenover Auto Express laat de oude baas namelijk weten aan een volgende supercar met een V12 bezig te zijn. Deze auto zal gebruik maken van dezelfde hoogtoerige atmosferische V12 als de T.50.

Gordon Murray begint echter qua platform van voren af aan. Ook krijgt deze auto gewoon twee stoelen, in tegenstelling tot wat we gewend zijn van Gordon Murray’s supercars. Nadeeltje is wel dat de Britten nu dus links- en rechtsgestuurde varianten moeten bouwen, zoals alle andere merken.

De Project Two – zoals de auto voorlopig heet – zal onder de T.50 gepositioneerd worden. Desondanks zal het alsnog een heel exclusief – en dus duur – speeltje worden. Gordon Murray is namelijk niet van plan er meer dan 100 te bouwen.

Bij het lezen van dit artikel krijg je misschien de indruk dat Gordon Murray nog wanhopig vasthoudt aan de ouderwetse V12, maar Murray gaat ook zeker met zijn tijd mee. Bij Gordon Murray Design zijn ze namelijk ook al druk bezig met het ontwikkelen van een – naar eigen zeggen – revolutionair platform voor elektrische voertuigen. Ook op dat vlak kunnen we dus nog interessante dingen verwachten van Gordon Murray.

