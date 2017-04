Grijp nu je kans om een koffiebruine LFA te scoren

Wat is het toch een machtig ding. Helemaal zo in deze kleur.

De Lexus LFA is een supercar die geen uitleg nodig heeft. Het is een automobiel dat op zichzelf staat. Een unieke koets met een unieke motor. Juist dat maakt de supercar tot een zeer speciaal model.

Steek de gelimiteerde LFA in een zeldzame, fraaie kleur en je geeft de meeste Ferrari’s, McLarens en Lambo’s het nakijken als het gaat om exclusiviteit. Qua prestaties gaan de hedendaagse modellen van de genoemde supercafabrikanten de LFA ver voorbij, maar dat maakt helemaal niets uit.

Lexus deed niet kinderachtig met het kleurenpallet toen de LFA op de markt werd gebracht. Geen exclusief programma of een andere manier om geld te troggelen van klanten voor een bijzondere tint: de LFA kon je gewoon kiezen in 28 verschillende kleuren. Deze bruine kleur was daar één van.

Er werden 500 exemplaren gemaakt van de Japanse supercar en volgens de aanbieder is dit de enige Pearl Brown-LFA in de wereld. Het exemplaar uit 2012 staat nu te koop in Sharjah. Een grote stad in de Verenigde Arabische Emiraten. De auto mag weg voor 645.000 dollar. De Lexus heeft 1729 kilometer op de teller staan en oogt, hoe kan het ook anders met zo’n stand, als nieuw.