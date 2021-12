Koop de ultieme Japanse droomauto voor 1 miljoen euro

Het kost wat, maar dan heb je wel een epische supercar.

Een spectaculaire supercar neerzetten als image booster: niet alle fabrikanten durven dit aan. Bij BMW is het er bijvoorbeeld nooit meer van gekomen sinds de M1. Nu moeten we het doen met de BMW XM. Lexus deed het gewoon wél en kwam met de onvergetelijke LFA. Deze supercar was misschien geen verkoopsucces, het is wel een icoon geworden.

De ontstaansgeschiedenis van de Lexus LFA heeft collega @Loek vorig jaar al eens uit de doeken gedaan, voor nu focussen we ons op dit groene exemplaar dat te koop staat. Dit is een absoluut pareltje.

Met 500 gebouwde exemplaren is de LFA al een zeldzaamheid, maar deze uitvoering is pas echt zeldzaam. Dit is namelijk een LFA Nürburgring Package, waar er maar 64 van gebouwd zijn.

Zoals de naam al doet vermoeden is de LFA Nürburgring de meer hardcore versie van de LFA. Deze auto is geïnspireerd op de LFA’s de deelnamen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Lexus heeft het de spotters niet moeilijk gemaakt want deze versie kun je in één oogslag herkennen aan de enorme spoiler. Aan de voorkant kun je de auto herkennen aan de carbon splitter en canards. Ook de lichtgewicht BBS-velgen zijn onderdeel van het Nürburgring Package.

Het is niet alleen een aeropakket, de LFA is ook op andere vlakken aangescherpt. De V10 levert 571 pk (een bescheiden upgrade van 10 pk) en de schakeltijden zijn verbeterd met 0,15 seconden. Verder is het onderstel wat straffer gemaakt en ligt de LFA een centimeter dichter bij het asfalt. Allemaal subtiele aanpassingen, maar alles bij elkaar ga je de verschillen echt wel merken.

Helemaal origineel is deze auto trouwens niet. Af fabriek was deze LFA namelijk spierwit. De auto is nu voorzien van een donkergroene wrap. Dit is echter niet zomaar een wrap: er zijn 24 karaats gouddeeltjes in verwerkt. Daarmee krijgt het groen dus een goudkleurige metallic gloed.

Ondanks het feit dat de auto bij Joe Macari in Londen te koop staat, zit het stuur gelukkig aan de goede kant. Gezien de zeldzaamheid en de kilometerstand (19.150 km) was het te verwachten dat de prijs niet mals is. Dat is inderdaad het geval: deze auto moet €1.008.580 kosten.

Foto’s: Joe Macari