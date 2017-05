Het brein achter deze legendarische racer is overleden

Requiescat In Pace.

De naam Eric Broadley doet wellicht niet heel veel belletjes rinkelen en toch is elke autosportliefhebber zowat verplicht om bij de dood van deze man stil te staan. Broadley is namelijk de grondlegger van Lola; de bekende sportwagenbouwer die in verschillende raceklassen de vloer aanveegde met de gevestigde orde.

Het gaat wat ver om tot in detail te omschrijven waar de diverse Lola’s zoal aan hebben deelgenomen. Toch kunnen enkele hoogte-/dieptepuntjes niet onbesproken blijven. Zo zette de constructeur zichzelf en sponsor MasterCard in 1997 nogal voor schut met een Formule 1-project dat gedoemd was te mislukken.

In een verder verleden reed dan weer de geweldig mooie T70 rond die onder meer in de Can Am-klasse behoorlijk succesvol was. In een recenter verleden denken we bijvoorbeeld aan de Lola/Aston Martin waarmee Jos Verstappen enkele jaren geleden deelnam aan de 24 uren van Le Mans.

Broadley richtte z’n toko op in 1961. In 1997 verkocht hij de boel, maar nu en dan bleef hij nog betrokken bij z’n voormalige werknemers. Broadley overleed vandaag op 88-jarige leeftijd.