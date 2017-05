Het nieuwe glazen paleis van AMG in Affalterbach

Aufrecht en Melcher vinden 'm waarschijnlijk wel tof.

AMG werkt hard door aan het vergroten van hun merkwaarde. Vorig jaar explodeerden de verkoopcijfers van de speciale divisie van Mercedes naar een kleine 100.000 exemplaren. De ’43’ en ’45’ modellen spelen daar een grote rol in. Om (het idee van) de exclusiviteit te waarborgen is AMG van plan over de hele wereld speciale dealers te openen die louter AMG modellen verkopen en dus geen stinkdiesels.

Dat idee is overigens niet helemaal nieuw, want reeds in 2012 opende AMG in China zo’n AMG-only dealer. Doch vanaf nu wordt dat concept dus wereldwijd uitgerold als ware het een fastfood-keten. Eerder dit jaar berichtten we je al over de winkel in Tokyo.

Maar, ook het glazen huis in de thuisbasis Affalterbach moet natuurlijk voldoen aan het nieuwe uniforme gezicht van AMG. De Duitse plaats die op een steenworp afstand ligt van Gro├časpach, waar het allemaal begon voor AMG, is twaalf weken lang het toneel geweest van een noeste verbouwing.

Het eindresultaat is een okkazie glaspaleis waar de sfeer hangt van racen en bulderende motoren. Zowel binnen als buiten ligt bijvoorbeeld asfalt met pitstraat-markering en een heuse start/finish lijn. Klanten kunnen zich dus helemaal onderdompelen in de AMG-magie.

Je kan trouwens ook nog steeds een rondleiding krijgen door de fabriek, om met eigen ogen te aanschouwen hoe men met de hand badges op de motoren plakt. Dat schijnt echt de moeite waard te zijn, heb ik me weleens laten vertellen.