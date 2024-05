Koop deze hot hatch met enorme kofferbak

Pareltje online te koop, een hot hatch met de grootst mogelijke laadruimte!

De oudere jongere onder ons kent ze nog wel uit de jaren negentig. De hot hatch op grijs kenteken. De Peugeot dealer kon de 205 GTI zonder achterbank niet aanslepen. In die tijd bestond het tegenwoordig verplichte zogenoemde “denkbeeldige blok” nog niet. Enige wat niet mocht was een achterbank en lekker grijs rijden maar.

Zoals met alles bederft de overheid alle pret. Nu moet je ondernemer zijn, moet dat blok er in passen en achterruitjes mogen ook niet meer. Gelukkig zijn er automonteurs zoals Robbin die het heft in eigen hand nemen en gewoon zelf aan de klusserij gaan. Het resultaat? Een hot hatch uit de jaren negentig met een enorme bak aan laadruimte.

Ford Escort RS 2000

Automonteur Robbin heeft namelijk een Ford Escort Van Express uit 1996 voorzien van een 149 pk sterke 2.0 liter motor uit een Ford Escort RS 2000. Dan wordt het interessant grijs rijden. En je rijdt geen diesel, dus dat is dan weer goed voor het groen ondernemen ofzo.

De swap is netjes en compleet gedaan. Zo heeft de adverteerder niet alleen de motor gewisseld, maar ook de achteras. Die achteras is nu namelijk van een Ford Focus mk1 en dus onafhankelijk geveerd. Nice.

Ook het dashboard en interieur is bijpassend bij een Ford Escort RS 2000 en uiteraard is ook de remmerij aangepast. Want als je meer vermogen in zo’n busje stopt moet je ook zorgen dat je dat allemaal weer kunt stilzetten.

We hebben het even voor je op de site van de RDW gecheckt en ook daar is geregistreerd dat de auto op dit moment voorzien is van een 2.0 liter benzinemotor. Allemaal netjes voor elkaar dus.

Minpuntjes

Zijn er dan geen minpuntjes aan deze Ford Escort RS 2000? Natuurlijk wel. Is Robbin ook gewoon eerlijk over. De auto heeft beginnende roest aan de dorpels. Als ervaringsdeskundige kan ondergetekende beamen dat dat bij een Escort bestel wel iets is om snel aandacht aan te besteden. Zelf had ik gewoon de diesel, maar het subframe en de dorpels kunnen roesten als een malle.

Zelf de advertentie van automonteur Robbin bekijken of gewoon meteen kopen kopen kopen? De volledige advertentie van de 4.250 euro kostende unieke Ford Escort RS 2000 Van Express vind je op Marktplaats.nl.

Met dank aan @rachid voor de tip!