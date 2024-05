Update voor de Seat Leon: dit gaat er veranderen

Seat vindt het tijd om de Leon te voorzien van een update. We zetten de veranderingen voor je op een rij.

Seat heeft met de Leon een prettige c-segmenter in huis. Redelijk succesvol ook in ons land. Hij is er niet alleen als hatchback, maar ook als Sportstourer. De Leon krijgt van het Spaanse merk nieuwe motoren en een nieuw interieur in de vorm van een groter scherm en digitale cockpit.

Nieuwe motoren

Allereerst de motoren. Die worden lekker overzichtelijk. Nu is er nog keus uit een 1.0 liter driecilinder en een 1.5 viercilinder, beiden al dan niet mild hybrid. Verder is er nog een 1.4 plug-in. Vanaf nu worden alle configuraties gebaseerd op de 1.5 TSI vierclinder.

Op dit moment is de instapmotor voor de Leon een 1.0 liter driecilinder TSI met 110 pk. Die is er ook als mild-hybrid uitvoering met de ondersteuning van een elektromotor. Die driecilinder gaat zoals gezegd verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een nieuwe versie van de 1.5 TSI viercilinder met 115pk.

Daarmee is de Seat Leon vanaf nu alleen nog maar met viercilinder motoren verkrijgbaar. De instapper is dus vanaf nu ook een viercilinder met 5 pk meer dan de basis motorisering van voorheen. Hij krijgt er ook 20 Nm koppel bij, waarmee het totaal op een maximum koppel van 220 Nm komt.

Plug-in Hybride

Ook de plug-in hybride motoren gaan een nieuwe generatie in. De huidige 1.4 TSI brandstofmotor wordt vervangen door de 1.5 TSI motor in de 150 pk versie. Die is in de PHEV gekoppeld aan een 115 pk sterke elektromotor en samen komt het systeemvermogen via een ondoorgrondelijke rekensom op 204 pk.

De batterij aan boord is een 19,7 kWh exemplaar en de nieuwe configuratie komt op een puur elektrisch rijbereik van zo’n 100 kilometer WLTP. Dat batterijpakket kun je ook aan een snellader opladen tot 50 kW en tot 11 kW op een gewone laadpaal.

Aan de buitenzijde verandert er nagenoeg niets. Behalve dan optionele nieuwe matrix-ledkoplampen die voor de hatchback van de Seat Leon beschikbaar worden.

Interessanter zijn de veranderingen aan de techniek van het infotainment systeem. Seat past naar eigen zeggen een nieuwe en verbeterde HMI (Human-Machine Interface) toe.

Dit is allemaal geïntegreerd in de digitale cockpit achter het stuur en in het met 2 inches naar 10,4 inch gegroeide standaard aanwezige scherm. Optioneel kun je ook kiezen voor een 12,9 inch scherm. Beide schermen zijn voorzien van een verlichte slider.

Draadloos laden voor je mobiel is niet nieuw, maar draadloos laden kan nu tot 15 W met koeling, dus je telefoon wordt tijdens het laden als het goed is niet bloedheet.

Productie van de vernieuwde Seat Leon start nog deze maand in de fabriek in Barcelona.