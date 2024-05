BYD wil graag een Europees merk worden

BYD is slim en wil een tweede assemblagefabriek in Europa bouwen. Geen gedoe met de Europese Commissie en kansen voor VDL NedCar?

Het Chinese BYD timmert aan de weg in Europa. Scheepladingen vol met Chinese stekkerbakken komen aan in de havens en staan daar stof te happen tot een koper ze oppikt. Dat gaat BYD helemaal anders aanpakken.

De Europese Commissie ziet met lede ogen aan hoe de Chinese autoindustrie de Europese merken dwarszit. De prijs van Chinese personenauto’s zou namelijk kunstmatig laag worden gehouden door subsidies van de Chinese overheid.

Om nog maar te zwijgen van de grondstoffen voor elektrische auto’s die voor veel geld en beperkt worden geëxporteerd, maar volop voor handen zijn in China zelf. Daar gaat de Europese Commissie dus wat aan doen.

BYD is slimmer dan Europa

Het Chinese merk BYD wacht dat allemaal niet af en is slimmer dan de Europese Commissie. Het Hongarije van Viktor Orbán heeft al de rode loper uitgelegd voor het merk om een fabriek te vestigen in het zuiden van het land.

Veel Duitse merken bouwen ook al auto’s in het land. BYD heeft ook al een fabriek in het noorden van Hongarije. Daar worden al vrachtwagens en bussen gebouwd. Hoe zat het ook al weer met die BYD elektrische bussen…?

BYD denkt groots

Die fabriek moet nog gebouwd worden, maar dat houdt Michael Shu, directeur van de Europese tak van het concern, niet tegen om alvast verder vooruit te denken.

Build Your Dream droomt namelijk van een leidende positie op de Europese automarkt in 2030. Daarvoor denkt het merk een tweede Europese fabriek naast die in Hongarije nodig te hebben, zo meldt Shu aan Persbureau Reuters.

Kans voor VDL NedCar?

Geen halve maatregelen, want het moet dan ook meteen in 2025 gebeuren. Dan denken wij meteen aan een stilstaande reeds gebouwde fabriek in het Limburgse Born. Daar kunnen de Chinezen zo aan de slag! Alleen maar winnaars zouden wij zeggen.

Dat laatste is natuurlijk pure speculatie van de redactie van Autoblog, maar aan de andere kant, waarom niet? Iedereen is wel net ontslagen, maar daar is vast wel iets op te verzinnen. Wie geeft het telefoonnummer van Michael Shu even aan de mannen van NedCar?