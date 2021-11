Nieuwe SL betekent NIET het einde van de AMG GT

Volgens Mercedes kunnen de nieuwe SL en een nieuwe AMG GT prima naast elkaar bestaan.

De SL is een van de meest iconische modellen van Mercedes. Niet zozeer de recente SL’s, maar die stonden wel in de bloedlijn van auto’s als de 300SL. Het is dus begrijpelijk dat Mercedes deze naam in stand wil houden. De laatste jaren was het model alleen zijn bestaansrecht een beetje verloren.

Tóch konden we vorige week kennis maken met een gloednieuwe generatie SL. Om het model weer relevant te maken heeft Mercedes echter een iets andere weg ingeslagen. De SL is nog steeds een roadster, maar wel eentje met een softtop. Dat niet alleen, de auto wordt ook een stuk sportiever gepositioneerd en is er louter als AMG. Laten we wel wezen: de vorige SL’s waren ook een beetje ouwe lullenbakken.

De nieuwe SL dreigt op deze manier wel een ander model van Mercedes te kannibaliseren. Voor degenen die een sportieve roadster willen van Mercedes is er namelijk al de AMG GT Roadster. Daarom leek het aannemelijk dat de nieuwe SL zou dienen als vervanger van de AMG GT. Die draait ook al weer 7 jaar mee en is dus sowieso toe aan zijn pensioen, zachtjesaan.

Toch is de SL niet de opvolger van de AMG GT. Dat zegt niemand minder dan Gorden Wagener, de designbaas van Mercedes. In een interview met Road & Track zegt hij dat de SL nog steeds meer een cruiser is dan de AMG GT.

Betekent dit dat de AMG GT toch een opvolger krijgt, die naast de nieuwe SL komt te staan? Het lijkt er wel op. Tegenover AutoExpress laat AMG-baas Philip Schiemer weten dat daar zeker ruimte voor is. De auto zou dan op hetzelfde MSA-platform komen te staan als de nieuwe SL. Op een nieuwe AMG GT Roadster hoeven we alleen niet te rekenen, want die zou toch echt te veel overlappen met de SL.

Schiemer benadrukt dat de nieuwe AMG GT een veel sportievere auto moet worden dan de SL. Oftewel: Mercedes ziet dus kans om de SL en de AMG GT naast elkaar te laten bestaan. En waarom ook niet? Mercedes ziet ook kans om de CLA en de A-klasse sedan naast elkaar te laten bestaan.