Alpine Alpenglow Hy4 is team waterstof

Is er toekomst voor de verbrandingsmotor? Alpine denkt van wel, maar dan niet met benzine als brandstof, maar waterstof.

We kennen waterstof in personenauto’s natuurlijk in combinatie met een brandstofcel. Je tankt waterstof bij de pomp en de brandstofcel zet de waterstof om in elektriciteit waar de auto vervolgens op rijdt. Eigenlijk gewoon een elektrische auto dus, maar dan niet stroom uit een stekker, maar uit waterstof.

Toyota met de Mirai en Hyundai met de Nexo zijn believers in deze techniek, waar ook veel criticasters op zijn aangezien er veel energieverlies is bij het omzetten van stroom in waterstof en daarna weer in stroom. Niet super efficiënt allemaal.

Waterstof als brandstof

Maar het kan ook anders. Je kunt waterstof ook verbranden in een brandstofmotor. Toyota presenteerde al eens een GR Yaris met een brandstofmotor op waterstof en ook BMW flirtte al eens met het concept, maar nu is het de beurt aan Alpine. Het Franse merk brengt het idee nu in de praktijk met de Alpine Alpenglow Hy4, een rijdende concept-car.

Een echte enduranceauto die morgen tijdens de zes uur van Spa zijn publieksdebuut gaat maken op Spa Franchorchamps. Geen luchtfietserij dus van Alpine, maar een volledig inzetbaar prototype waar dit weekeinde het circuit mee opgegaan wordt. Voor publiek.

Alpine Alpenglow Hy4 details

Nou wat kun je dan verwachten van deze waterstof gestookte raceauto? Onder de kap een 2.0 liter viercilinder motor die 340 pk uit de getankte waterstof weet te persen. Eigenlijk gewoon bestaande techniek, maar dan aangepast op waterstof.

In de toekomst kunnen we ook uitkijken naar een V6 die Alpine speciaal voor waterstof aan het ontwikkelen is. Einde dit jaar zou zou deze (Hy6 gokken wij) ook in een Alpine Alpenglow moeten komen en dan dus zijn pk’s uit een V6 op waterstof moeten peuren. Interessante tijden!

Team waterstof

Renault, het moederbedrijf van Alpine, wil ook graag kwijt dat het de bedoeling is dat deze waterstofmotoren op den duur ook beschikbaar worden voor een bredere doelgroep. Daarmee is Alpine (en dus ook Renault) duidelijk team waterstof.

Voor petrolheads toch een fijn idee dat de brandstofmotor wellicht nog toekomst heeft. Als blijvend alternatief voor de elektrische auto. Al dan niet op synthetische brandstoffen, waterstof óf toch gewoon op dinosap?