Het rommelt in de boardroom bij Ford

De Amerikaanse autogigant maakt niet genoeg winst naar de zin van de aandeelhouder en dus rollen er koppen.

Aandeelhouders, je moet er maar trek in hebben. Ford heeft CEO Mark Fields de laan uit gestuurd. Onder zijn bewind zou het aandeel Ford niet genoeg in waarde stijgen en ook de winst zou uitvallen dan verwacht/gehoopt. Bovendien hebben diverse aandeelhouders en andere bestuurders van het bedrijf vraagtekens gezet bij de strategie van Fields en dus zit zijn taak erop bij Ford.

De positie van Fields wordt overgenomen door James Hackett, die hiervoor aan het roer stond van de Smart Mobility-tak van Ford. Deze divisie werd vorig jaar gecreëerd door Fields, die ook maar meteen miljarden pompte in deelauto-experimenten en autonome techniek. Ondertussen bracht de traditionele auto-tak met name in de Verenigde Staten minder geld in het laatje en dus is het zwaai zwaai voor CEO Fields.

Vorige week berichtten we bovendien al over het feit dat Ford een hoop werknemers ontslaat. Men zou van plan zijn om 1.400 medewerkers in Azië en de Verenigde Staten de laan uit te sturen om zo de kosten terug te dringen.

