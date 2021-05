Te koop: 2005 Ford GT met een beetje werk - Autoblog.nl

Te koop. 2005 Ford GT. Altijd binnen gestaan, altijd rustig mee gereden. Heeft slechts een heel klein beetje werk nodig.

De Ford GT is een auto die veel liefhebbers doet watertanden. Zeker toen hij werd geïntroduceerd. Wat wil je ook, met een uiterlijk dat bijna 1 op 1 is overgenomen van de legendarische Ford GT40? En onder de motorkap een 5,4 liter V8 met compressor die goed is voor 588 pk. Daarmee blaas je in 4,2 seconden naar de 100 en de teller stopt pas bij 309 echte kilometers. En dat allemaal onder het genot van die echte Amerikaanse gorgel die er uit zo’n power V8 komt.

En nu staat er een te koop!

Maar voordat je nu denkt, die wil ik wel, heb ik misschien een kleine dooie mus voor je. Het gaat namelijk niet om de Ford GT van bovenstaande foto. Nee, die is in een iets betere staat dan degene die te koop is. Die waar wij op doelen ziet er iets minder goed uit. Hij heeft een beetje brandschade.

Volgens de aanbieder, het Amerikaanse Copart was deze Ford GT uit 2005 ooit zwart. Ze weten niet hoeveel kilometer (of mijl) er op de teller staat, want die zit er niet meer in. Ook krijg je er geen sleutels bij, maar dat maakt niet uit, want de sleutelgaten zitten er óók niet meer op of aan. Of hij zijn beurten op tijd heeft gehad, weten ze ook niet, want de boekjes zijn weg. Eigenlijk zit er -behalve een zwart geblakerd motorblok- helemaal niks meer op of aan.

Wat krijg je dan wel? Nou, een chassisnummer. Daar houdt het allemaal wel mee op. Mocht je willen bieden, dat kan op de site van Copart. Er is nog niet geboden, dus misschien word jij wel voor een prikkie de nieuwe eigenaar van deze 2005 Ford GT met een beetje werk. KOOP DAN!!!