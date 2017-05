Het schimmenspel rondom de bandendruk in de F1

Weer een mooi voorbeeld van hoe de F1 teams op de achtergrond altijd bezig zijn om hun kansen te vergroten...

De complotdenkers in de F1 hebben weer een nieuwe theorie om zich over te buigen. De inzet is dit keer de minimale bandendruk die Pirelli de teams oplegt in hun zwarte walsen te pompen. Deze wordt voor elke afzonderlijke race bepaald, mede op basis van informatie die door de teams aan Pirelli worden aangeleverd. Daar zit hem de crux van het verhaal.

Sinds Pirelli de taken van Michelin en Bridgestone heeft overgenomen in de F1, is er veel te doen geweest om het zwarte goud. Aanvankelijk kreeg de bandenfabrikant veel kritiek omdat de banden te snel zouden slijten en dan een cliff bereikten. Dat gebeurde ook, maar alleen op rekest van de race-organisatoren, die bedacht hadden dat races hierdoor spannender zouden worden. Pirelli kon er dus vrij weinig aan doen, maar ze kregen wel een bak kritiek over zich heen uit monde van ‘de beste rijders ter wereld’. Niet per se wat je wilt als bandenfabrikant.

Inmiddels is de teneur omgeslagen naar de andere kant. In plaats van rubber dat té snel slijt, is Pirelli op de proppen gekomen met setjes waarmee je praktisch de hele race uit kan rijden. Graining is veel minder een issue dan voorheen en behalve bij Red Bull slagen de teams er over het algemeen beter in om de banden op de juiste temperatuur te houden. Puik nieuws, doch velen op de grid vinden dat Pirelli nu vaak té conservatief is met haar bandenkeuzes, zowel qua compounds als de hoeveelheid druk die opgelegd wordt.

In Spanje bijvoorbeeld koos Pirelli voor de Softs, Mediums en Hards. Dat zijn de drie hardste beschikbare compounds. Bij andere races komen ook nog de Ultrasofts en Supersofts tot inzet. Sommige teams hadden afgelopen weekend ook graag de keuze gehad voor een wat zachtere band. De tweede factor die hierin meespeelt is de druk in de banden. Op vrijdag moesten de teams in Barcelona minimaal 22,5 PSI (zo’n 1,6 bar) in de voorbanden en 20 PSI (1,4 bar) in de achterbanden pompen.

Na elke vrijdag kijkt Pirelli in haar eigen data echter of die aantallen aangepast kunnen worden voor zaterdag en zondag. Net als in alle voorgaande races dit jaar met uitzondering van Sochi, bleek dat de minimale druk omlaag kon. De druk in de voorbanden mocht naar 22 PSI en in de achterbanden naar 18,5 PSI. Ferrari vermoedt nu dat de oorzaak van dit patroon ligt bij foutieve waardes die twee teams Pirelli aanleveren.

Pirelli baseert de waardes namelijk onder andere op de hoeveelheid downforce die de teams claimen te hebben. Omdat in Barcelona veel teams met updates kwamen, was het ook aannemelijk dat de downforce toe zou nemen. Meer downforce betekent dat de banden iets harder opgepompt moeten worden. Ferrari vermoedt dat Mercedes en één ander team structureel hogere downforce-cijfers cijfers opgeven aan Pirelli dan ze daadwerkelijk hebben.

Bij Mercedes zou men er namelijk van overtuigd zijn dat Ferrari er, meer dan zij zelf, bij gebaat is om met een minder hoge bandenspanning te rijden. In principe gaan alle teams, met de huidige situatie als uitgangspunt, harder met wat zachtere banden. Voor de ene auto geldt dat echter meer dan voor de andere. Dit zou bijvoorbeeld verklaren waarom Mercedes in Barcelona véél sneller was dan Ferrari op vrijdag, maar het verschil op zaterdag en zondag vervolgens veel kleiner was.

Mario Isola van Pirelli geeft tegenover Auto-Motor-und-Sport feitelijk toe dat dit issue speelt, maar zegt dat de Pinokkio’s zich de moeite kunnen besparen, daar de waarden na elke vrijdag toch geëvalueerd worden door Pirelli:

“Het klopt dat sommige teams hogere niveau’s van downforce hebben opgegeven dan dat ze uiteindelijk bleken te hebben. Maar die strategie brengt ze niks, want als wij het veilig achten kunnen we na vrijdag alsnog de waarden aanpassen.”

Misschien denken de teams in kwestie echter dat als ze de baseline zo hoog mogelijk opdrijven, er onder de streep toch nog een half PSI-tje extra overblijft. In de F1 kunnen dat soort minieme marges tenslotte het verschil maken tussen winst en verlies…