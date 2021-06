Pirelli onderzoek: er was niets mis met de banden - Autoblog.nl

Het onderzoek naar het incident met de Pirelli-banden tijdens de GP van Azerbeidzjan is afgerond. Conclusie, Pirelli hoeft nergens bang voor te zijn.

Twee auto’s die op vergelijkbare wijzen een klapband krijgen. Het heeft Max Verstappen een overwinning gekost en ook Lance Stroll zal flink gebaald hebben. Ondanks de veiligheid van de auto’s is een crash met meer dan 300 km/u bovendien niet optimaal, om het zacht uit te drukken. Kortom, er kwam een onderzoek naar Pirelli. De bandenleverancier van de Formule 1.

Na een paar weken is het onderzoek klaar en kunnen er conclusies worden getrokken. Die conclusie is in elk geval dat er niets mis was met de banden van de auto’s. Er bleek een breuk in de omtrek van de binnenste zijwand te zitten. Volgens Pirelli kwam de de klap door de rijomstandigheden van de coureurs. En daar kun je weer allerlei theorieën op loslaten. De baantemperatuur, de manier van rijden, het camber, de kleuren onderbroek van Max en Lance. Beide coureurs reden in elk geval binnen de marge van de banden, wat de klap des te opvallender maakt.

Pirelli onderzoek: nieuwe bandenprotocollen

Daar zijn de teams dan mooi klaar mee zou je zeggen. Nou, dit incident brengt in elk geval één verandering naar het veld. Pirelli heeft met de FIA een overeenstemming bereikt over nieuwe protocollen, waarbij het monitoren van de conditie van banden nog beter moet verlopen.

In een reactie zegt Red Bull zich altijd aan de bandenparameters van Pirelli te hebben gehouden en dit ook te blijven doen. Verder stelt het team blij te zijn dat het de klap geen impact heeft gehad op de gezondheid van beide F1-coureurs.