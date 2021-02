Yes: Max Verstappen heeft een motor voor 2022 - Autoblog.nl

Goed nieuws voor Max Verstappen-fans. En die van Sergio Perez! Red Bull heeft een motorenleverancier voor 2022: zichzelf.

Red Bull heeft een beetje ambivalente verstandhoudingen met zijn motoren-leveranciers. De eigenwijze frisdrankgigant liet de renstal in eerste instantie (2005) zijn motoren betrekken bij Cosworth. Logisch, want Red Bull was gewoon het Jaguar-team met een nieuw jasje. In 2006 werd er gereden met Ferrari-V10’s. Tussen 2007 en 2018 maakten De Rode Stieren gebruik van Renault-motoren. Met die motoren werden grootste successen gehaald, waaronder het wereldkampioenschap in 2010, 2011, 2012 en 2013.

Na een ongelukkige periode stapte het team over naar Honda-power met bescheiden succes. Honda kwam er op tijd achter dat je met F1-motoren leveren geen EV meer gaat verkopen en besloot te stoppen met het bouwen van motoren. Dit jaar, het seizoen van 2021, wordt het laatste officiële jaar dat Honda officieel meedoet. Voor 2022 zit Red Bull dus in een lastig parket.

Overname

Althans, zát. De kogel is namelijk door de kerk. De werkgevers van Verstappen en Pérez gaan de motoren van Honda overnemen vanaf volgend jaar. Red Bull heeft dus een motor voor 2022. Dit nieuws lag in de lijn der verwachting. De reglementen zijn namelijk vorige week bevestigd. Tot 2025 zal er een Engine Freeze van kracht zijn.

Voor Red Bull is deze overname goed nieuws, want zo kunnen ze de motor en het chassis maximaal op elkaar afstemmen. Nog een voordeel, ze hoeven niet met hangende pootjes terug naar Renault te gaan. Mercedes zou niet nóg een team kunnen leveren en Ferrari wil niet motoren leveren aan de concurrent. De motoren-constructeur die de minste teams levert, is volgens het reglement dan verplicht te leveren. Dat is in dit geval Renault.

Red Bull eigen motor

Red Bull wordt nu zijn eigen motorenconstructeur, als het ware. Er is zelfs een bedrijf voor opgericht bij de Britse Kamer van Koophandel: Red Bull Powertrains Ltd. Dit bedrijf is gevestigd in Milton Keynes en zal niet alleen Red Bull voorzien van motoren, maar ook het zusterteam Alpha Tauri.

Wat de naam van de motoren gaat worden, nu Red Bull de motoren voor 2022 heeft overgenomen, is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat een motor van een fabrikant door gaat onder een nieuwe naam. Denk aan bijvoorbeeld de motoren van Supertec (Renault) en Asiatech (Peugeot) waarmee Jos Verstappen zijn kunsten vertoonde in 1999 en 2000.