Hier, de fraaiste Mercedes SLK (R170) die er is

Omdat sommige zaken gewoon mooier worden na een cosmetische ingreep.

De Mercedes SLS AMG kun je zien als de moderne interpretatie van de iconische 300 SL met de vleugeldeuren. De SLK was dit zeker niet, al kun je het ook anders aanpakken. Dat bewijst de persoon die verantwoordelijk is voor de ombouw van deze SLK32 AMG.

Dat we hier te maken hebben met een SLK is überhaupt moeilijk te zien. In dat opzicht is de ombouw geslaagd te noemen. Het is weer eens wat anders dan de zoveelste Pontiac of Toyota MR2 die op een Ferrari wil lijken.

Het interieur van de SLK werd gegoten in rood leder en voor de buitenkant werd gekozen voor een donkergrijze kleur. Onder de kap huist nog steeds de 3.2 V6 uit de AMG. Het blok, dat dankzij de ingreep van AMG hulp heeft van een compressor, pompt er 354 pk uit.

Met een sprint naar de honderd in 5,2 seconden en een top van 250 km/u zijn de prestaties niet bijster indrukwekkend te noemen. We zijn dan ook vreselijk verwend met de idioot snelle sprinttijden van tegenwoordig. Dik vijf tellen is anno 2017 nog steeds rap te noemen.

Ben je na het lezen geïnteresseerd geraakt in de AMG dan zul je een reisje naar het zonnige Californië moeten boeken. Het aankomende weekend zal de Mercedes van de hand worden gedaan tijdens een veiling van Mecum Auctions in Los Angeles.