Dit is de duurste Mercedes 300 SL ooit geveild

Een Gullwing is al geen koopje en voor deze is gewoon vier keer zoveel betaald als normaal.

Bij de resultaten van autoveilingen zijn er altijd de ‘usual suspects’, die steevast een bedrag met zeven cijfers voor de komma opleveren. De Mercedes 300 SL is bijvoorbeeld zo’n auto. Dat een Gullwing veel opbrengt op een veiling is dus geen nieuws. Dit exemplaar bracht echter pas echt veel op. Sterker nog: het is de duurste 300 SL ooit geveild.

Mocht je de prijzen van een 300 SL niet op de voet volgen: een Gullwing is normaalgesproken goed voor zo’n 1,5 miljoen dollar. Het afgelopen weekend werd er echter een 300 SL geveild die ruim vier keer zoveel (!) opbracht. En eigenlijk viel de opbrengst nog tegen.

Vanwaar deze torenhoge prijs? Dat heeft alles te maken met het materiaal waaruit de carrosserie is opgetrokken. Dit is namelijk de zogenaamde Alloy-versie. Deze is voorzien van een lichtgewicht aluminium koetswerk. Aangezien er daar maar 29 van geleverd zijn aan klanten is deze extreem gewild.

Dit exemplaar uit 1955 ging afgelopen weekend onder de hamer op een veiling van RM Sotheby’s in Arizona. Het hoogste bod kwam uiteindelijk op 6.825.000 dollar , omgerekend 6.087.559 euro. Dat viel overigens nog tegen, want de verwachting was dat de auto 7 tot 9 miljoen dollar op zou brengen. Dat neemt niet weg dat dit de duurste 300 SL ooit geveild is.

Uiteraard werd er nog veel meer mooi spul geveild, waaronder de ‘heilige drie-eenheid’ van Porsche. De complete top 10 met duurste auto’s zag er als volgt uit: