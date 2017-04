Hoe Ricciardo ontdekte wat er mis is met de Red Bull

De goedlachse Ozzie heeft de beelden van de eerste race van het seizoen nog eens aandachtig bekeken. En wat bleek?

Het ontbreekt de RB13 aan downforce op de achteras. Ricciardo komt tot deze conclusie na het bestuderen van de onboard beelden van de Ferrari’s en de Mercedessen. Daaruit bleek dat de auto’s van deze twee teams met name aan de achterzijde meer downforce op weten te wekken en dat scheelt een hoop tijd.

Met meer downforce op de achterbanden heb je immers meer tractie bij het uitaccelereren. Bovendien is balans het sleutelwoord bij het afstellen van de auto’s. Zodra de voortrein verhoudingsgewijs harder op de weg wordt gedrukt dan de achterzijde krijg je onbalans in de vorm van overstuur (of onderstuur als de voorzijde minder downforce heeft) en da’s precies wat je niet wilt.

Toch ziet Ricciardo de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hij vermoedt dat er niet per se iets mis is met het ontwerp van de auto, maar dat het team er nog niet in is geslaagd om de juiste afstelling te vinden die het maximale uit het chassis haalt. (via: autosport.com)