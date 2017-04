Hoe ziet jouw ideale Audi RS5 eruit?

Deze vraag kun je beantwoorden door een paar simpele klikken uit te voeren.

Audi Duitsland heeft namelijk de configurator van de nieuwe RS5 live gegooid. Hoewel ik vast in de minderheid ben op de redactie kan de nieuwe RS5 mij nog niet bekoren. De designtaal van de moderne Audi’s vind ik op veel modellen een geslaagde uitwerking hebben. Met de Audi RS5 krijg ik echter geen wow-gevoel bij het zien van de auto.

Wellicht dat een persoonlijke configuratie hier verandering in kan brengen. Ik kon niet alle opties aanvinken die ik wenste vanwege een paar foutmeldingen in de configurator. De belangrijkste zaken werkten in elk geval vlekkeloos waardoor ik mijn ideale RS5 kon realiseren. Een donkerblauw exemplaar met enkele carbon opties. Chique, sportief en niet te schreeuwerig.

De totaalprijs van deze geconfigureerde RS5 komt op 92.550 euro. Dit is de Duitse prijs en zal bij ons nog een flink stuk hoger komen te liggen. Zelf aan de slag met de configurator in de baas z’n tijd doe je HIER.