Horner: Max Verstappen is net een labrador pup

We hopen niet dat dat ook betekent dat Max binnenkort reclame gaat maken voor Page toiletpapier.

Max hoeft zich voorlopig in ieder geval geen zorgen te maken om het volgende functioneringsgesprek. Red Bull teambaas Christian Horner kan namelijk maar niet ophouden met het de hemel in prijzen van onze jonge landgenoot. In een interview met F1-journo Jonathan Noble tipt Horner nog maar eens een heldendaad aan waarvoor Max in zijn ogen kudos verdient.

Het gaat om een incident rondom de Grand Prix van Canada. Kennelijk hadden de logistieke Red Bull bonzen of de vliegmaatschappij een blunder gemaakt waardoor er te weinig goede stoelen waren voor het hele team. Max, die op dat moment net een paar races achter de rug had met zijn nieuwe team, werd vriendelijk verzocht plaats te nemen in de trombose hel Economy Class nabij de toiletten.

Vooral in de Britse cultuur is dat toch altijd wel een puntje, die rangen en standen. Volgens Horner zou de gemiddelde F1-coureur in zo’n geval dan ook al zijn speelgoed uit de wieg gooien. Max daarentegen bleef er koeltjes onder en deed datgene wat nodig was. In de race bleek de zware trip geen vat op hem gehad te hebben, want daarin dolde hij Rosberg en eindigde hij als vierde, drie posities voor teamgenoot Ricciardo.

“With others it would’ve been a major issue, but [in geval van Max] it was no issue at all. We got ‘No problem, if that’s what’s available, I’ll do it, I’ll go down there’.”

Het tekent volgens Horner het enthousiasme van Max, die zich volgens hem bewust lijkt te zijn wat een voorrecht het is om in de Formule 1 te kunnen racen. Horner vergelijkt Max dan ook met een labrador pup.