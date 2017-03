Is de McLaren MCL32 vandaag al stuk gegaan?

In navolging van hasmaldonadocrashedtoday, hebben enkele geinponums een nieuwe site opgericht.

In dit geval kan je op elk gegeven moment even snel checken of de nieuwe McLaren-Honda alweer is stilgevallen die dag. De site heet hasmclarenbrokendown.com en als je er op moment van schrijven naartoe surft, zie je het onderstaande oranje beeld.

Want inderdaad, we zijn nog maar net voorbij het middaguur, doch de Macca is alweer twee keer tot stilstand gekomen op de baan. De nieuwe MCL32 blijkt tot op heden een rampenbak eerste klas te zijn. Wat wil je ook als je je auto een naam geeft die klinkt als een knieblessure. Een drama dus voor Stoffel en Fernando, die op dit moment vast liever ergens anders zou willen zijn.

Sprekende met collega @dizono over dit initiatief, heb ik overigens weer wat nuttige informatie opgedaan. Het schijnt namelijk zo te zijn dat er meer van dit soort sites bestaan om je te helpen bij die harde vragen in het leven. Zo zijn daar bijvoorbeeld magikeenafritsbroekaan.nl, www.ishetalrokjesdag.nl en kanikeenkortebroekaan.nl. Doe er je voordeel mee!