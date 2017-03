Is dit dé auto voor Nederlandse voetballers?

Niet al te smaakvol, SUV, oranje, duur, snel en knaloranje: wat wil de gemiddelde eredivisiespeler nog meer?

Ook Fiat-dochter Maserati moest van de accountant aan de SUV, het resultaat werd de inmiddels welbekende Levante. Sowieso al een vrij exclusieve en (met een vanafprijs van ruim een ton) prijzige kar, maar nieuw geld blijkt vaak toch op zoek te zijn naar manieren om boven het maaiveld uit te steken. Op die vraag speelt Mansory al sinds jaar en dag in en nu is het de beurt aan de Italiaanse SUV.

Meest in het oog springend is de nieuwe motorkap met luchthapper. Beetje overdreven als je het ons vraagt, want de Mansory-versie heeft met 465 pk maar 35 pk meer dan de gewone Levante S. De vermogenswinst werd geboekt middels een nieuw luchtfilter, een andere uitlaat en een remap van de ECU. Daarnaast krijgt de klant 22 inchers, een aero-pakketje en andere carbon frutsels.