Maserati Levante krijgt Alfa Romeo DNA

De nieuwe Maserati Levante krijgt lekker veel Alfa Romeo invloeden.

Je zou het misschien niet zeggen, maar de Maserati Levante is er al weer sinds 2016. e topjaren (2017 en 2018) liggen alweer eventjes achter ons. Om even een beeld te geven, jaarlijks verkopen de Italianen een paar duizend exemplaren van de prijzige SUV. In vergelijking met de Duitse concurrentie is het peanuts, maar houd er rekening mee dat Maserati alleen dikke motoren levert en prijstechnisch er ietsje boven.

Aan Autocar laat de grote baas (CEO) van Maserati – Davide Grasso – weten dat het succes een vervolg krijgt. Sterker nog, ze zijn al behoorlijk ver met de ontwikkeling van de nieuwe Levante. De ontwikkeling gaat zo snel omdat het merk samen kan werken met 14 merken in de Stellantis-group. Dat is mooie PR-praat om te zeggen dat alle techniek eenvoudig gedeeld kan worden.

Nieuwe Maserati Levante

Dat is in dit geval niet negatief bedoeld. Het is namelijk niet zo dat er Maserati-drietanden op een Panda 4×4 worden geplakt. Nee, de nieuwe Levante krijgt Alfa Romeo DNA. De basis zal namelijk een doorontwikkeling van het Giorgio-platform zijn. Dat kan dermate aangepast worden voor elektrische doeleinden.

Dat is belangrijk, want de nieuwe Maserati Levante zal geheel elektrisch zijn. Er komt geen versie met een V6 of V8, zoals we die nu kennen. Dat Giorgio-platform is dus uiteindelijk belangrijker dan wij hadden aangenomen. Natuurlijk kennen wij het als de basis voor de Alfa Romeo Giulia en Stelvio. Maar de nieuwe Grecale staat op die architectuur alsmede de nieuwe GranTurismo.

2025

Qua prestaties ga je er niet op achteruit. De sterkste variant van de nieuwe Maserati Levante Folgore zal een setup krijgen met drie elektromotoren, gezamenlijk goed voor 751 pk. Dat is meer dan de 580 pk van de huidige Levante Trofeo.

De nieuwe Maserati Levante staat gepland voor 2025, een jaar na de introductie van de nieuwe Quattroporte. Die zal ook geheel elektrisch zijn. Hiermee volgen Alfa Romeo en Maserati een soortgelijke strategie. Zijn slaan de PHEV’s (op de Ghbili PHEV na) grotendeels over en gaan meteen door naar volledig elektrische auto’s.

Meer lezen? Dit zijn 9 speciaaltjes van modehuizen en autofabrikanten!