Is dit wat de Aston V8 Vantage nodig had?

Pittige quizvraag op de vroege morgen.

Van meet af aan werd de Aston Martin V8 Vantage (rijtest) beschouwd als een designtechnisch meesterwerkje. Cleane lijnen, overduidelijk herkenbaar als een Aston Martin en toch een gedrongen en sportieve bouw die afweek van de rest van het gamma.

Alpha Classics Racing, een Japanse tuner, vond dat het wel wat bulkier mocht en dus schroefden zij een behoorlijk stevige bodykit op de Aston. De roadster werd ook meteen verlaagd tot het écht niet verder kon, kreeg de diffuser van een GT3-racer en een setje velgen van Vossen.

Naar verluidt werd het technische gedeelte aangepast met een sperdifferentieel, racevering en een supercharger. Daardoor is de V8 onder de kap nu goed voor 600 pk. Of het een beetje rijdt? Waarschijnlijk niet. Maar je trekt wel de nodige aandacht. We zijn trouwens benieuwd hoe de ontwerper van de V8 Vantage, Henrik Fisker, erover denkt.