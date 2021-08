Er komt een héle leuke versie van de Aston Martin Vantage

De V12 Speedster lijkt een voorbode te zijn van wat er verder gaat komen in de Aston Martin Vantage serie: er lijkt een versie met V12 aan te komen!

De Aston Martin Vantage is de benjamin van de line-up. De kleine versie van de DB11 is de versie die je moet hebben als je wél een Aston Martin wil, maar niet de volle mep wil betalen. De hiërarchie tussen de DB-serie en de Vantage kwam zoals de huidige situatie tot stand met de vorige generatie Vantage.

Dimensies

Qua plaatsing is de Aston Martin Vantage dus de baby Aston, maar qua dimensies is hij ook een stukje kleiner. Je zou zeggen dat dát de reden is dat de Vantage enkel met de 4.0 V8 geleverd wordt.

Dat is echter niet waar. Want Aston Martin kwam vervolgens met de V12 Speedster op de proppen. Dat is een dak- en voorruitloze roadster, een Speedster dus, op basis van de Vantage. Maar wel met de motor van de DB11 en DBS, de 5.2 liter grote V12 met twee turbo’s. In de Speedster goed voor 700 pk. Omdat de auto op basis van de Vantage is, past het dus makkelijk en kan het goed zijn voor dikke specificaties.

V12 Vantage

Goed, het kan ook zijn dat Aston Martin ons tevreden probeert te houden met de Speedster en de V12 niks wordt. Nu is er echter nieuwe hoop voor een topmodel van de Aston Martin Vantage met V12. Carbuzz meldt dat er een speciale testversie van de Aston Martin Vantage rondrijdt die er net even iets heftiger uitziet dan andere versies. Dat komt volgens hen omdat er een V12 in ligt.

Uiteraard gaat dit ook om de 5.2 liter V12 die we kennen uit de DB11 en DBS. Aangezien deze in de DB11 600 pk levert, lijkt dat het streefgetal te zijn voor de Aston Martin Vantage V12. Omdat de motor toch even wat forser is, is ook de grille ietwat aangepast. Er zitten extra luchtgaten aan weerszijden van de voorbumper, net als de Speedster. Dat lost wellicht het probleem met de grille ook nog eens op.

Facelift in 2023

Wanneer gaan we de Aston Martin Vantage met V12 zien? Wellicht wanneer de auto een facelift c.q. life cycle impulse krijgt, wat tegen 2023 op de planning staat. Naast de topversie met V12 zou hier ook eindelijk de Aston Martin V6 een plekje kunnen krijgen. (via Carbuzz)