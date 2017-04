Je raadt nooit wat deze oude Range Rover kost

Een lekker smeuige V8, maar ook al ruim twee ton op de teller en niet het hoogste uitrustingsniveua.

Zijn oude Range Rovers de nieuwe Porsches? Daar lijkt het wel op want dit exemplaar uit 1994 en met 212.443 kilometer op de teller staat voor 49.900 euro op Marktplaats en daarmee is het met afstand de duurste Classic Range Rover die in ons land te koop staat.

Nu lijkt de markt voor de klassieke Range Rover in de lift te zitten, terwijl Land Rover zelf klassieke exemplaren restaureert en voor enorme bedragen verkoopt. Wat niet meehelpt is dat omwille van belastingregels met veel exemplaren geknoeid is. Zo kom je met regelmaat exemplaren tegen uit de jaren ’70 of vroege jaren ’80 met het door liefhebbers ‘softdash’ genoemde dashboard dat tussen 1994 en 1996 leverbaar was. Vaak wijst dat op een modernere body, terwijl doorgaans ook de aandrijflijn niet uit de jaren ’70 stamt. Dat kan wijzen op een omgekat exemplaar in plaats van een legale conversie of je kunt problemen krijgen met de 1/3-2/3-regel. Her en der heb ik al eens gelezen over Range Rovers waarvan het kenteken door de RDW is ingenomen, dus ik zou mijn handen niet branden aan een niet origineel exemplaar.

De aangeboden Range Rover komt uit 1994 en vertoont ook alle details van een Vogue uit dat jaar, dus daarmee lijkt het wel goed te zitten. Helaas heeft het exemplaar wel nog het oude jaren ’80 dashboard en is ook de kleurstelling niet de mooiste die ik ooit op een Classic Range Rover heb gezien. Verder is het evenmin een LSE, de meest luxe uitvoering die je midden jaren ’90 kon krijgen en is de auto door zijn leeftijd evenmin tegen het kwarttarief te rijden. Wel krijg je die lekker smeuige 3.9 V8 met welgeteld 172 hele pk’s en een auto waar qua uitstraling geen enkele nieuwe Range Rover tegenop kan.

Onder aan de streep is het mij nog niet helemaal duidelijk waarom dit exemplaar zo’n riante vraagprijs kent, is er een kenner in de zaal die het antwoord weet?