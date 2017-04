Jenson Button scheurt veel te hard

Meedoen aan het wereldkampioenschap zit er daarom voorlopig niet in voor de Brit.

Voormalig F1-coureur Jenson Button staat nog altijd onder contract bij McLaren. Mocht er een reden zijn dat Fernando Alonso of Stoffel Vandoorne niet aan de start van een race verschijnen zou de Engelsman alsnog zijn rentree kunnen maken in de F1. Nu het gerucht gaat dat Alonso er uit frustratie misschien wel eens de brui aan kan geven bij het geplaagde team, is dat scenario niet eens zo heel ver gezocht. Opeens zouden we dan naast Felipe Massa ook de andere coureur die eind vorig jaar afzwaaide terugzien op de grid.

Of Jenson zit te wachten op een belletje van McLaren is echter op dit moment hoogst twijfelachtig. Gezien de prestaties van het team op dit moment, heeft ook hij er na zijn carrière niet zo veel aan om achterin het veld mee te hobbelen. Hoewel we ons aan de andere kant eigenlijk niet kunnen voorstellen dat het ooit saai wordt om achter het stuur van zo’n auto te kruipen.

Hoe dan ook doet ‘Jense’ er ondertussen wel alles aan om fit te blijven. Wellicht niet direct met het oog op een rentree, zijn vriendin vindt het vast ook fijn als hij een beetje fit blijft. Maar, je weet nooit of het nog een van pas komt. Jenson’s landgenoot Nigel Mansell paste in 1995 bijvoorbeeld niet in de McLaren van dat jaar. Dat wil je niet als sportman.

Om het lijf scherp te houden doet Jenson zoals sommigen wellicht al weten regelmatig mee aan (halve) triatlons. Waarom je je zou onderwerpen aan zo’n cardio-beultocht is mij persoonlijk een raadsel. Maar goed, iedereen heeft een hobby nodig. Button presteert bovendien niet onverdienstelijk in deze races. Zaterdag deed hij mee aan Ironman 70.3 in Oceanside, Californië en finishte na 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen als derde in zijn leeftijdscategorie. Met dat resultaat zou hij deelname aan het wereldkampioenschap af hebben gedwongen. Om een of andere reden zie ik Kimi hem dat niet nadoen.

Maar helaas! Het verhaal bleek te goed om waar te zijn. Op een kilometer van het fietsparcours was er een snelheidslimiet ingesteld van 40 km/h. De snelheidsduivel had zich daar uiteraard niet aan gehouden en dus werd hij achteraf uit de uitslag gehaald. Niet dat de triatleet daar erg mee in zijn maag zat: