Kies je occasion: 930 Turbo versus 964 Turbo

Ga je voor de rijdende legende of voor zijn iets jongere, maar ook meer gepolijste opvolger?

Zeg je turbo, dan zeg je Porsche en zeg je Porsche Turbo, dan roepen jullie ‘930!’ Hoewel ze in de Verenigde Staten al zo’n tien jaar eerder met turbo’s aan de slag gingen, was Porsche in 1975 een van de eerste Europese fabrikanten die aan de slag ging met turboladers. Het resultaat was een even listige als legendarische 911 met een spoiler zo iconisch als de borsten van Pamela Anderson. Uiteindelijk bleef de 930 Turbo tot 1989 in productie, met de 3.3 motor met 300 pk als belangerijke upgrade ten opzichte van de 3.0 met 260 pk. Overigens was er ook nog een performance-versie met 330 pk leverbaar, voor een ieder met een voltooid leven.

In 1989 kreeg de 911 een fikse update, waarbij de dikke rubberen bumpers vervangen werden door elegantere exemplaren van meegespoten kunststof. Hoewel de auto er meteen stukken moderner uitzag, waren de eerste 964 Turbo’s onderhuids grotendeels gelijk aan de 930 Turbo 3.3. Enkel werd er iets meer vermogen uit het blok gepeuterd, al blijft het vermogen van 320 pk zelfs nog iets onder dat van de 930 Turbo met Performance Pack steken.

Pas in 1993 krijgt de 964 Turbo een geblazen versie van de veel nieuwere 3.6-motor (360 pk) en deze uitvoering zal uiteindelijk slechts één jaar in productie zijn. Optisch is de 3.6 te herkennen aan de Speedline- in plaats van Cup-velgen en ook het interieur krijgt een update met ander meubilair.

Deze twee occasions staan beide te koop bij Witmer en Odijk en kosten 129.930 euro en 119.965 euro, waarbij de prijs al een duidelijke hint is om welke auto het gaat. Ze beschikken beide over het 3.3-blok en zijn beide zwart van binnen én van buiten. De 964 is door een vorige eigenaar optisch naar een 3.6 omgebouwd en staat dus op de gewilde en dure Speedline-wielen. De originele velgen krijg je er overigens ook bij, handig voor de winterbanden. Overigens werd ook het 3.6 logootje geplakt en da’s wat mij betreft dan weer een klein smetje op een verder schitterende machine.

Ondergetekende beschouwt de 964 (samen met de 996, ja echt!) tot zijn favoriete Elfer, al zie ik liever een Carrera of RS dan zo’n dikbillige Turbo. Gelukkig hoef ik niet te kiezen, maar mogen jullie dat doen…