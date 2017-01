Klassieker: Peugeot 504

Dit is de beste en grootste auto in de wereld. Tribuut.

Sommige auto’s weten niet van opgeven. Denk aan de Land Rover Defender, Volkswagen Kever, Mercedes-Benz G-Klasse, Toyota Land Cruiser en dergelijke. Van die auto’s die maar niet uit het straatbeeld te slaan zijn. Het is eigenlijk de droom van elke fabrikant. Op een gegeven moment zijn de ontwikkelingskosten er wel uitgehaald en hoef je alleen maar rekening te houden met de productiekosten.

Dan is het wel de bedoeling dat het een goede auto betreft. Want niet elke auto kun je zo maar 15 jaar of langer in productie houden. Op een gegeven moment raakt een model toch achterhaald en is het tijd voor verversing. In het geval van de Peugeot 504 had Peugeot een perfect product ontwikkeld. Het was namelijk in staat diverse markten te bedienen voor zeer lange tijd. Dat ging niet per ongeluk, de 504 was gewoon een uiterst goed ontwikkelde en ontworpen automobiel. Het was ook een degelijke basis: een motor in lengte voorin met achterwielaandrijving. Niet zozeer om het sportieve weggedrag, absoluut niet, maar wel voor een rustige balans.

Het wordt nog wel eens vergeten, maar wat waren Peugeots eigenlijk mooi. In de jaren 60, 70 en 90 werd er veel uitbesteed aan Pininfarina. De opdracht leek telkens hetzelfde te zijn. Ontwerp een gracieuze, charmante en functionele sedan. Bij de 504 lukte dat waanzinnig goed. De neus was prominent en statig. Met de typebadge op de motorkap zodat mensen al aan de voorkant konden zien dat je voor kwam rijden met het beste wat Frankrijk te bieden had. In de grille was de kenmerkende leeuw te zien, ditmaal in het goud. En profil was het een stijlvolle sedan, met name de aflopende kofferbak gaf de 504 een eigenzinnige uitstraling. Met name de door de eenvoud zou het lang duren voordat dit ontwerp belegen zou worden.

Op 12 september 1968 staat de 504 voor het eerst te schitteren, op de Salon van Parijs. De auto moet de 404 opvolgen, die al sinds 1960 in productie is. De sedan is verkrijgbaar met twee viercilinder benzinemotoren. Een 1.8 met 85 pk en een 2.0 met 100 pk (Peugeot ging over van SAE- naar DIN- pk’s, dus de getallen kunnen soms afwijken). Naar keuze kon je beide uitvoeringen krijgen met een handgeschakelde vierbak of een drietraps automaat van ZF. Bijzonder weetje: alle 504’s kregen standaard een schuifdak van Peugeot mee. Wilde je dit niet dan moest je dat expliciet aangeven. Een jaar na de introductie kreeg de 504 de (toen nog zéér prestigieuze) Auto van het Jaar titel toebedeeld. Nog een bijzonder weetje: de exemplaren die in Nieuw-Zeeland werden verkocht werden aldaar door rivaal Renault in elkaar geschroefd!

In 1970 krijgt de 504 de beschikking over een dieselmotor. Nu klinkt dat niet heel erg bijzonder. De specs zijn dat sowieso niet. De atmosferische 2.1 viercilinder pompt er op zijn best 65 pk uit. Later kwam er een 2.3 diesel bij. Ook daar hoef je geen wonderen qua prestaties van te verwachten. 0-100 duurde meer dan 16 seconden en de topsnelheid zat aan de verkeerde kant van 150 km/u. Dieselmotoren in personenauto’s waren toen nog niet gemeengoed. Diesels waren traag en lawaaiig. Alhoewel Peugeot al met de 404 veel ervaring had opgedaan gold het ook voor de 504 met dieselmotor. Maar de motor was wel een belangrijke schakel voor het succes en het imago van de auto. Omdat het zo’n eenvoudig blok was, kon iedereen er aan sleutelen. Dat was bijna niet nodig, overigens. Het gietijzeren blok kende dermate weinig onderdelen dat er ook niets gerepareerd hoefde te worden. Het oude adagium geldt: wat er niet op zit kan ook niet kapot.

Een goede basis betekent dat je er ook veel geslaagde varianten van kan maken. In het geval van de Peugeot 504 waren er diverse varianten die precies deden wat je er van verwachtte.

Peugeot 504 Coupé en Cabriolet

Een halfjaar later kwamen de Coupé en Cabriolet varianten er al aan. Wederom kreeg Pininfarina de eer om de koetsen te mogen ontwerpen. En wat voor koetsen! De Coupé was het toonbeeld van ingetogen elegantie, iets wat anno 2017 compleet zoek lijkt te zijn. Pininfarina was niet alleen verantwoordelijk voor de lijnen, maar ook de productie van de tweedeurs varianten. De 504 Coupé en Cabriolet liepen zij aan zij met de Alfa Romeo Spider ‘Duetto’ van de band.

De 504 Coupé en Cabriolet zijn technisch grotendeels gelijk aan de Berline, met name de wielbasis (15 cm korter) wijkt behoorlijk af waardoor de proporties van de Coupé en Cabriolet anders zijn dan die van de sedan. De motor is de 2.0 met injectie uit de 504 Ti.

In 1974 krijgt de 504 Coupé en Cabriolet een update. In samenwerking met Renault en Volvo had Peugeot een V6 ontwikkeld, die logischerwijs de naam PRV V6 mee kreeg. Deze V6 had een slagvolume van 2.7 liter (2664 cm3) en leverde een vermogen van 138 pk. Hiermee veranderde de 504 niet in een scheurmonster. Het was een aangenaam vlotte (186 km/u) Gran Tourer. Peugeot vond de V6 dermate goed passen bij de 504 Coupé en 504 Cabriolet dat de viercilinders geschrapt werden.

Niet dat de kopers het er mee eens waren. Na 4 jaar lang lobbyen van dealers en importeurs besloot Peugeot eindelijk in 1978 de kopers weer de keuze te geven uit vierpitters. Wat leuk aan deze twee was, was de prijsstelling. Een 504 Cabriolet was iets goedkoper dan de 504 Coupé. Kon je van 1970 tot 1974 geen 504 Cabrio vinden zónder V6, na 1978 was de motor enkel voorbehouden voor de Coupé.

Peugeot 504 Break

Tegenwoordig zijn we gewend dat een stationwagon de vlot ogende evenknie is van de bedaagde sedan. Ruimte maakt niet zo veel uit, uiterlijk wel. Oh, wat waren de tijden toch simpel vroeger. Een Stationwagon, Break in het Frans is een extra ruime variant. Dat extra ruim namen ze in Socheaux bloedserieus. De Break had een grotere wielbasis en het dak was hoger. De Break was dus niet zomaar een iets praktischere 504, maar een flink grotere auto. Dermate flink dat er ook een zogeheten familiale versie van was. Deze had een extra achterbankje achter de achterbank, tegen de rijrichting in. Ook was er een zeer ruime 504 Commerciale.

Peugeot 504 Pick-Up

De pickup variant kwam in 1979 er als laatste bij. Peugeot was toen al 10 jaar bezig met de 504. De pickup was gebaseerd op de Break, dus met het lange chassis. Wij Europeanen noemen het een pickup, maar het is eigenlijk een ute. Een personenauto-chassis met personenauto comfort, gecombineerd met de bruikbaarheid van een pickup. De voortrein was gelijk aan de sedan, maar voor zware belastingen had de pickup een starre achteras met bladveren.

Peugeot 504 Dangel

De Dangel-uitvoeringen behoeven een eigen uitleg. Dangel is een Frans bedrijf gespecialiseerd in vierwielaandrijving. Henri Dangel is werkzaam bij de firma BBS en is daarnaast met van alles bezig. Denk aan speedbootjes en verlagingsetjes voor diverse Alpines. Dan denkt Dangel dat het een goed idee is om de 504 te verhogen en te voorzien van een door hem zelf ontwikkeld 4WD systeem. Henry Dangel neemt ontslag en begint zijn eigen bedrijf: Auotmobiles Dangel.

Tot op de dag van vandaag bouwt Dangel 4×4 versies voor Fiat, Citroën en Peugeot bedrijfswagens. De eerste wapenfeiten van Dankel waren de 4×4 varianten van de 504 Break en 504 pickup. De producten van Dangel waren dermate goed dat de fabrieksgarantie gewoon behouden bleef. Sterker nog, de Dangel varianten kon gewoon bij geselecteerde dealers besteld worden. Ook onderhoud was geen probleem. De monteurs kregen namelijk speciale Dangel training om aan deze autop’s te kunnen werken. Tot op de dag van vandaag bouwt Dangel speciale off-road varianten van bedrijfswagens van Citroën, Fiat en Peugeot.

Peugeot 504 Loisirs

De Loisirs uitvoering was een uitprobeersel van carrossier Heuliez. Zij hadden de visie dat een ruime en hoge met stoer uiterlijk best nog wel een hit zou kunnen worden. Dat werd het niet, want het bleef bij één exemplaar. Het inspireerde mensen wel om zelf diverse campervarianten te bouwen op basis van de 504 pickup. De lijnen van de latere Land Rover Discoery alsmede het concept van de Loisirs zie je terug in zijn Britse evenknie. Er moet wel bij vermeld worden dat Matra 2 jaar eerder de Rancho lanceerde. Misschien wel de eerste echte SUV zoals we hem tegenwoordig kennen. Helaas zou de Loisirs in een concept stadium blijven.

Motorsport

Uiteraard kende de 504 ook een carriere in de autosport. Het merk Peugeot heeft eigenlijk wel in elke tak van sport mee gedaan. Le Mans, Formule 1, WRC: allemaal. De 504 werd ingeschreven voor diverse rally’s. Het mag bijna geen verrassing zijn dat de auto met name in de loodzware rallyproeven goed presteerde.

Naast de 504 Berline werd de Coupé ook ingezet. Deze auto was met zijn V6 motor aanzienlijk sterker. Voor beide auto’s geld dat ze niet een enorme stempel hebben gedrukt op de sport, ondanks bescheiden successen. Wel heeft het er aan bijgedragen dat de 504 zijn onverwoestbare imago kon onderstrepen. Met name de Afrikaanse rally’s waren erg zwaar, voor de 504 was het a walk in the park. Letterlijk, want in Afrika was het een populaire auto.

Nalatenschap

Elke bezoeker van deze site heeft de film ‘Rush’ gezien. Zo niet: doen. De film is verrassend accuraat. Echter is er een dingetje dat niet lijkt te kloppen. Niki Lauda krijgt van zijn toekomstige vrouw een lift in haar auto, een Peugeot 504. Deze krijgt pech en komt langs de weg te staan. Dankzij twee Ferrari fans vervolgt Lauda zijn weg in een Lancia 2000 Berlina. Dat hoort waarschijnlijk andersom te zijn.

Want waar de Peugeot 504 echt in excelleerde was door blijven gaan. Tuurlijk, er rammelde wel eens wat in het dashboard en roestblaasjes waren het koetswerk niet vreemd. Maar in technisch opzicht ging er weinig fout. De basis was saai maar degelijk. De uitwerking spectaculair. Een Peugeot 504 trekt niet snel op. Een Peugeot 504 heeft geen hoge topsnelheid. Een Peugeot 504 blijft maar gaan. Met name de dieseluitvoeringen wilde van geen stoppen weten.

Met oud en nieuw zag je er weer eentje op de NOS. Een persoon die hoopte op een betere wereld. Met bloemetjes, bijtjes, elektrische auto’s en geen diesels. Beste milieuverbeteraars, de Peugeot 504 diesel is het beste wat de wereld kan overkomen. Tuurlijk, uit het charmante uitlaatje kwamen de nodige stofjes die niet zo goed voor je zijn. Maar een 504 was een fles Dreft op wielen. Hij ging langer, veel langer mee dan een andere auto. Als alle auto’s gewoon 504’s waren, kon de autoproductie 2,5 keer kleiner zijn.

Wanneer het gaat om een functionele doordouwer kan men de 504 mondiaal aanbevelen. Maar dat werkt toch niet? Wereldwijd worden er toch andere eisen gesteld aan auto’s dan alleen in Frankrijk? In principe wel. Maar een ruime, comfortabele sedan die niet kapot gaat werd overal op waarde schat, zou blijken. Ondanks dat de opvolger van de 504, de 505 al een tijdje in de showrooms stond, bleef Peugeot de auto nog in productie houden.

In 14 jaar tijd heeft Peugeot meer dan 3 miljoen exemplaren van hun grote sedan gebouwd (Europese markt). Dat is een behoorlijk aantal. Ondanks het feit dat ze goed verkocht zijn, waren ze vrij snel van het straatbeeld verdwenen. De reden was vrij simpel: export. De kwaliteiten van de 504 werden overal geapprecieerd. Dat is de reden waarom in 1983 Peugeot het welletjes vond voor Europa, maar voor andere markten een andere oplossing zocht. In Zuid-Afrika werd de 504 gebouwd in een speciale fabriek in Pretoria.

Een andere creatie op basis van de 504 Coupé werd door Guangzhou Peugeot gebouwd. Deze joint venture met een (uiteraard) Chinese partner bracht een bijzonder kind voort. Het was in essentie een 504 pickup, maar dan met een grotere cabine. Het was een populair werkpaard: tot 1997 werden ze geproduceerd. Ook de gewone 504 pickup bleef onverminderd populair.

In Argentinië liepen ze ook weg met de 504. Daar werd de 504 geproduceerd door Sevel. Een fabriek waar zowel Fiat als PSA auto’s bouwden speciaal voor de Zuid-Afrikaanse markt. Aangezien auto’s in Zuid-Amerika een enorm zwaar leven voor de kiezen krijgen kiest men graag een Peugeot of Fiat. Heel blijven: dat is pas premium. Tot 1999 rolden er 504’s van de band in Zuid-Ametika: Er moet wel bij aangetekend worden dat ze toen al behoorlijk gefacelift waren. Met name de achterkant had wat van zijn charme verloren. In Kenia en Nigeria vonden ze dat geen enkel probleem. Pas in 2006 ging de 504 dan echt uit productie. Toen stond de 407 al een tijdje in de showrooms.

Is het mogelijk om een auto waar er meer dan 3 miljoen van zijn gebouwd een klassieker te noemen? De 504 was uiteindelijk maar gewoon een grote middenklasser. Ok, robuust, betrouwbaar, comfortabel, ruim en goed geprijsd bovendien. Je zou de auto kunnen zien als een Franse Mercedes W123. Ook die auto wilde van geen ophouden weten en is nog altijd populair in Afrika. Toch is er een enorm verschil. De Peugeot heeft geen pretenties. Er staat geen ster op de neus te prijken. De 504 is geen statussymbool De Peugeot 504 is gewoon een auto. Een auto die maar niet van ophouden weet.