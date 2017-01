Knäckebröd! Jon Olsson Lambo crasht in Rotterdam

Een politieman bestudeerde vannacht een vleugeldeur in Rotterdam.

Dat deed hij naar aanleiding van een crash van een witte Lamborghini Murciélago. De auto behoorde voorheen toe aan de bekende skiër rugzak-gigant Jon Olsson, die ook ooit een besneeuwde berg opreed in de auto. Olsson staat bekend als een Lambo-fanaat: het autoblog-archief puilt uit van de stieren in wit-zwarte camouflage-wrap.

Als de Zweed weer eens klaar is met zijn auto’s, pleegt hij ze aan Nederlanders te verkopen. Dit deed hij bijvoorbeeld met zijn Huracan en daarvoor met zijn getsjoeneerde Audi RS6.

Ook de onfortuinlijke Murcié die vannacht in Rotterdam zijn waterloo vond, stond sinds kort op Nederlands kenteken. In tegenstelling tot normale Murcié’s heeft deze auto alleen aandrijving op de achterwielen. Ten tijde van het ongeval zaten er twee inzittenden in de door DMC aangepakte Italiaan. Beiden raakten gewond, één van de twee is direct overgebracht naar het ziekenhuis. Hopelijk valt de schade aan lijf en leden mee.





Bedankt iedereen voor de tips!

Image-Credit: MediaTV