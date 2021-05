Flitspalen voor herriemakers in Rotterdam - Autoblog.nl

Met speciale flitspalen wil de gemeente Rotterdam herriemakers keihard aan gaan pakken.

Wie had dat gedacht, Rotterdam is het mekka van de petrolhead! Althans, als het om benzine verbranden gaat. De havenstad heeft nogal te kampen met geluidsoverlast van auto’s met grote motoren en luide uitlaten. Op zich is dat logisch, er zijn veel inwoners waaronder de nodige DJ’s, BN’er, bijzonder gemiddelde voetballers en natuurlijk een Grijze Vos in een Grijze Porsche.

De gemeente Rotterdam heeft er flink last van. Maar zoals bekend is, laat overlast zich in veel gevallen lastig meten. Daarom heeft de gemeente geprobeerd de overlast in kaart te brengen. Daar werd met behulp van camera’s en microfoons twee maanden lang gekeken hoe groot het probleem daadwerkelijk is.

Resultaten

De resultaten zullen u verbazen! Want er waren maar liefst 16.000 pieken van meer dan 80 decibel. Van die 16.000 werden er 6.000 nader onderzocht. En dan komt nu het (eigenlijk supertrieste) feit, dat bleken voornamelijk dezelfde auto’s te zijn! Uiteindelijk is het dus een clubje van 100 auto’s dat gewoon constant met luide uitlaten, pops, bangs en scheetjes door de stad rijdt. We zeggen weleens: een paar jongens verpest het voor de rest. Maar in dit geval lijkt dat ook daadwerkelijk het geval. De auto’s rijden dus gewoon constant rondjes. Uit de beelden blijkt dat één auto in sommige gevallen goed is voor 16 keer overlast op één dag. Ja, dan tikt het ook lekker aan.

Flitspalen voor herriemakers

Om deze jongens ‘keihard aan te pakken’ is de gemeente bezig met een flitspaal voor geluidsoverlast. Op dit moment is het vrij lastig om een boete uit te delen. Daarom is de gemeente bezig met een pilot. Als deze succesvol verloopt, volgt een tweede fase. De gemeente heeft namelijk medewerking van het Rijk nodig, want stel dát ze een ‘flitspaal voor geluid’ kunnen ontwikkelen. Dan moeten ze alsnog bij de persoonsgegevens kunnen en dat is nu nog niet het geval.

Via: NOS.