Komt dat zien! De opvolger van de Fiat Punto

Fiat zwengelt opnieuw zijn marketingmachine aan door nieuwe kiekjes te tonen van de Argo. Deze auto volgt in Zuid-Amerika sowieso de Punto op.

Nog voor het einde van deze maand zal Fiat de Argo helemaal uit de doeken doen, gevolgd door de lancering in juni. Het is alleen nog maar de vraag of de auto ook in Europa de Punto op gaat volgen. Een opvolger zou in ieder geval geen overbodige luxe zijn aangezien de huidige generatie Punto alweer 12 jaar meegaat. Ter vergelijking dat is even lang als twee generaties van de Renault Clio of de Peugeot 208. In autotermen is de Punto dus al aardig op leeftijd, maar toch worden er nog 62.000 van verkocht in Europa.

Eind april teasede de Braziliaanse tak van Fiat de Argo al een klein beetje, maar nu lijkt de nieuwe hatchback dan toch dichterbij te komen. De wagen zal een veelzijdige stadswagen worden in het B-segment. Volgens Fiat blinkt het nieuwe model ook uit op het gebied van kwaliteit, comfort en techniek. De Argo ziet er in ieder geval een stuk sportiever en agressiever uit dan zijn voorganger. Qua vorm ziet de Argo er enigszins uit als het kleinere broertje van de Fiat Tipo. Zuid-Amerika kan zich alvast opmaken voor de fonkelnieuwe telg in de Fiat familie, terwijl voor ons is het nog even spannend of we kennis mogen gaan maken.