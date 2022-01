Deze Peperdure Punto kost meer dan een Taycan

Nu is deze peperdure Punto niet een gewone Punto…

Het is bijna niet voor te stellen anno 2022, maar in de jaren ’90 was één auto koning en dat was de Fiat Punto. De B-segment auto van de Italianen werd Auto van het Jaar en was enkele jaren de bestverkochte auto. Niet alleen van Italië, maar in heel Europa.

Je kon de Punto (modelcode: 176) in allerlei uitvoeringen krijgen. Van eenvoudige 1.1’s tot een dikke turbodiesel. Voor de liefhebber was er een Punto GT Turbo met een hitsige 1.4 turbo motor met precies 100 kW (dus 136 pk), alhoewel dat ietsje afnam naarmate de jaren vorderde. Maar met een 0-100 km/u tijd van 7,9 seconden én een topsnlheid van 200 km/u had je geen reden tot klagen. Met deze auto kon je rondjes rijden om de BMW 316iN van de verkoper buitendienst.

Peperdure Punto

Maar als dat niet heet genoeg is, er was ook nog een Punto Grama 2 Maggiora. Maggiora was een Italiaanse carrossier. Helaas niet een heel erg succesvolle, want dit was een van hun laatste stuiptrekken. De Punto Grama 2 Maggiora is een extra heftige Punto die in 1994 kwam in zeer beperkte oplage: 1 stuks! Maggiora was destijds naarstig op zoek naar nieuwe opdrachten kwam geregeld met dit soort specials. Mochten jullie een overzicht-lijstje willen zien van de Maggiora-creaties, laat het weten in de comments!

De Puntograle, zoals die liefkozend werd genoemd, is misschien wel de bekendste. Vaak wordt gezegd dat de aandrijflijn uit de Delta Integrale is overgezet, ook in de tekst van de verkopende partij. Maar het betreft eigenlijk de motor en bak van de Dedra Integrale (dat is de sedan). De 2.0 liter viercilinder is goed voor 162 pk. Deze paarden worden via een vijfbak overgebracht op alle vier de wielen. Ondanks dat het apparaat er erg heftig uitzag (en functioneerde!), nam Fiat het niet in productie.

Peperduur

Maar mocht je de Punto Grama 2 heel erg dik vinden, is er dus goed nieuws! Het enige model dat overgebleven is, staat namelijk te koop in Italië. Volgens de verkoper heeft de motor nu 215 pk. Sowieso was die 162 pk een beetje vreemd, want dat was het vermogen van de Dedra HF Turbo (met voorwielaandrijving). De versie met vierwielaandrijving had 180 paarden.

Zijn er dan ook nadelen? De bekleding is een beetje smoezelig en de vraagprijs is hoog. Erg hoog. De verkoper wil namelijk 97.000 euro ontvangen alvorens hij afstand wil nemen van deze Punto Grama 2. Daar heb je ook een Porsche Taycan voor, zij het zonder opties. Maar ja, deze Puntograle is ook niet luxe uitgerust. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Check hier de afscheidsspecial van de Fiat Punto!