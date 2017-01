Koop de Aston van Max Verstappen!

Het Nederlandse racewonder krijgt binnenkort een nieuwe Aston van de zaak, dus het oudje mag eruit.

Benieuwd naar de prijs? 239.500 euro! Zo, dat hebben we gehad. De V12 Vantage S heeft slechts 4.128 km op de teller staan. Wellicht geen rustige kilometers, maar iemand als Verstappen weet ongetwijfeld dat warm rijden een must is voordat het gas erop mag, zeker bij dit soort auto’s. Een rijtest met de gewone V12 Vantage check je trouwens HIER.

De coupé is goed voor 572 pk op een gewicht van 1.640 kg. Het geluidje is bovendien niet te versmaden en de Vantage is sowieso een lust voor het oog, om welke variant het ook gaat. De optielijst is rijkelijk gevuld en aan de foto’s te zien is Max netjes omgegaan met de Aston.

Max zal het in de wintermaanden dus effe moeten stellen met z’n 911 GT3 RS of één van z’n andere speeltjes, als ‘ie tenminste niet in de simulator zit te trainen. Arme knul.

