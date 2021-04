Aston Martin onthult speciale uitvoering van een speciale uitvoering - Autoblog.nl

De Aston Martin V12 Speedster DBR1 is een knipoog naar het verleden. Maar het voelt ook wat vreemd.

We hoeven je niet uit te leggen dat de wereld te maken heeft met een pandemie. En dat betekent ook dat de allerrijksten van deze wereld goed kijken waar ze hun centen aan uitgeven. Goed, een nieuwe Ferrari of Bentley kan er nog wel af. Maar een gelimiteerd model dat totaal niet praktisch is? Dat soort auto’s lopen niet bepaald storm.

De productieaantallen van de McLaren Elva is bijvoorbeeld meerdere malen naar beneden gesteld. Destijds communiceerde de Britse autobouwer dat de auto zo nóg exclusiever is. Een mooie vertaling van het feit dat de speedster niet bepaald goed verkoopt. Hetzelfde probleem lijkt Aston Martin te hebben met de V12 Speedster, en nu is er een DBR1 uitvoering.

Een kleine opfrisser. De Aston Martin V12 Speedster is een open tweezitter zonder vooruit of dak. Er worden slechts 88 stuks van gemaakt en inclusief belastingen kost het ding om en nabij de miljoen euro. Meer dan een jaar geleden werd het model voorgesteld, maar helaas voor de Britten is de exclusieve speedster vooralsnog niet uitverkocht.

Aston Martin V12 Speedster DBR1

Daarom brengt Aston Martin de V12 Speedster opnieuw onder de aandacht in de nieuwe DBR1-uitvoering. Een speciale uitvoering van een speciale uitvoering, zoals de titel al zegt. De DBR1 specificatie is een hommage aan de raceauto van vroeger, die onder andere de 24u van Le Mans wist te winnen in 1959.

Kies je voor de Aston Martin V12 Speedster DBR1, dan hoef je niet meer naar de configurator te kijken. Deze uitvoering is namelijk kant en klaar. De speedster komt in Aston Martin Racing Green, met een Clubsport White stip op de zijkanten en motorkap.

Het is uiteindelijk afwachten hoeveel van die 88 exemplaren een Aston Martin V12 Speedster DBR1 worden. Dat is aan de klanten om te bepalen. Leveringen van de eerste exemplaren van de V12 Speedster beginnen over een paar maanden.