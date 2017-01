Koop de Maserati van ’s werelds beste voetballer

Kennelijk vindt onze voetballende vriend geen gouden bal meer aan zijn Maserati MC Stradale, want hij staat te koop.

Een ieder die de automobile gossip een beetje bijhoudt, weet dat we het hier hebben over de Maserati GranTurismo MC Stradale van Lionel Messi. De auto kwam al eens voorbij in een lijstje met supercars van topvoetballers, maar had toen nog zijn originele witte kleur. Een zwarte wrap heeft niet mogen baten, want uiteindelijk is La Pulga alsnog uitgekeken geraakt op zijn Italiaanse bolide. Voor de koper is zo’n wrap ook leuk, kun je het cadeautje aan jezelf tenminste nog uitpakken.

Dat Messi klaar is met zijn MC is goed nieuws voor ons, veel dichter kunnen wij gewone stervelingen niet bij de beste voetballer ter wereld komen dan via deze occasie. Al moet je dan wel een gewone sterveling met flink wat petoties zijn, want met een vraagprijs van 129.000 euro is de MC Stradale allerminst goedkoop.

Voor dat geld krijg je een auto uit 2012, met 46.000 kilometer aan ervaring. Bepaald geen garage queen dus. Onder de kap een heerlijk smeuïge 4.7 V8 die 450 pk loslaat op de achterwielen. Dankzij het veelvuldig gebruik van carbon en bijvoorbeeld het weglaten van de achterzitjes, is de MC Stradale liefst 110 kilo lichter dan een gewone GranTurismo, al kun je met 1670 kilo droog aan de haak nog steeds niet spreken over een lichtgewicht. De topsnelheid van deze machtig mooie machine bedraagt 303 km/u.

