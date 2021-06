Nieuwe Maserati GranTurismo krijgt ook familiegezicht mee - Autoblog.nl

Het lijkt erop alsof Maserati hun gouden design heeft gevonden en er stevig aan vasthoudt. De nieuwe Maserati GranTurismo gaat ook op de MC20 lijken.

Maserati heeft het er maar druk mee. Sinds de hete nieuwe supercar MC20 is onthuld, moet alles anders worden voor het merk. Nieuwe modellen, oude modellen die vernieuwd worden, veel elektrificatie en natuurlijk de nodige variatie. Recent mochten we namelijk een eerste blik werpen op de Grecale, een gloednieuwe SUV die onder de Levante komt. Vandaag is het de beurt aan een oude bekende.

GranTurismo

De Maserati GranTurismo gaat namelijk ook weer in het nieuw gestoken worden. Deze kwam in 2007 op de markt als een, nou ja, Gran Turismo van Maserati. Motor voorin, vierzits configuratie, aandrijving op de achterwielen, eigenlijk zoals het heurt. De motor was trouwens een fantastische Ferrari 4.7 liter V8 (F136 UD/UF). Deze leverde 405 pk in de normale versie, 440 pk in de GranTurismo S en 450 pk in de iets meer op het circuit gerichte MC Stradale.

De GranTurismo is erg lang vrijwel ongewijzigd in productie gebleven, eigenlijk een beetje te lang. De verschillen na een paar facelifts waren minimaal, terwijl we het hebben over een tijdsspanne van 14 jaar. Waarom de GranTurismo dan toch briljant is? Wie kan dat beter uitleggen dan de auto zelf:

Nieuwe GranTurismo

Goed, een nieuwe versie van die auto dus. We moeten wel gelijk even erbij vermelden dat er goed nieuws en slecht nieuws is. Het goede nieuws is uiteraard, er komt gewoon een nieuwe Maserati GranTurismo! Het slechte, of beter gezegd ietwat minder goede nieuws, is dat de F136 geen terugkeer maakt. Qua geluid gaat het dus hoe dan ook een downgrade worden. Dat zit er met de gekozen aandrijflijn ook wel aan te komen.

Stilte

Het model waarmee Maserati de GranTurismo aan het testen is, is muisstil. De GranTurismo zou namelijk de eerste nieuwe Maserati worden die als elektrische auto debuteert. Het lijkt evident dat de GranTurismo, net als zijn broers en zussen, ook met hybride- en benzinemotoren komt, maar het speerpunt moet dus elektrische aandrijving zijn.

Styling

Nou was het geluid van de F136 sowieso al moeilijk te evenaren, maar geluid was toch wel wat de Maserati GranTurismo bijzonder maakt. We hopen dus dat Maserati de Nettuno V6 hier ook nog even in plempt. De afbeeldingen tonen trouwens ook deels wat voor soort styling de nieuwe GranTurismo gaat krijgen. We zagen het al bij de Grecale: Maserati heeft met het front van de MC20 een duidelijk design gevonden. Ook de GranTurismo krijgt ietwat hoog geplaatste verticale lichtunits. De lage grille met verticale spijlen en de grote drietand in het midden is beter bekend.

Verder blijven de kaken nog even stijf op elkaar. Maserati wil naar verluidt de nieuwe GranTurismo later dit jaar al onthullen. Wij verwachten dat ‘ie vervolgens in 2022 op de weg verschijnt.