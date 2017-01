Koop deze Escort Cossie bij autobedrijf Verstappen

Deze Ford escorteert je naar de volgende rallyproef gewapend met ruim 300 pk.

Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat de Ford Escort het veld ruimde ten faveure van de Ford Focus. Nou ja, bepaalde goedkope varianten werden nog even doorgebouwd en in ‘Murica ging de modelnaam ook nog even verder. Toch zullen veel van onze jongere lezers waarschijnlijk niet zoveel associaties hebben bij de naam Ford Escort.

En dat is eigenlijk niet erg, want over het algemeen was het een saai gezinsbakje. Er waren echter enige uitzonderingen op deze regel. Zo waren daar ye olde achterwielaangedreven Escort RS1600 en RS2000 waarmee Ford streed in het Wereldkampioenschap Rally. Later ging Ford volgas de blubber in met de Sierra, maar luttele jaren voordat de Focus het licht zag, was daar opeens weer een snelle Escort.

Onderhuids heeft deze Ford Escort RS Cosworth niet zoveel van doen met de reguliere Escorts, die op dat moment al lang voorwielaandrijving hadden. Vandaar dat het ook zo’n tof apparaat is. Een geblazen 2.0-liter groot blok, aangepakt door Cosworth, zorgt voor de nodige power, namelijk zo’n 220 pk. Een bouwsteiger achterop de kofferklep zorgt ervoor dat je niet opstijgt.

Zoals de traditie vereiste, zette Ford de RS Cosworth ook in het WK Rally in. Onder andere Miki Biasion, Tommy Mäkinen en Carlos Sainz wonnen rally’s met de auto voor het fabrieksteam met de Group A’s. Daarnaast behaalde de Escort ook succes in Group N-trim.

Dat brengt ons bij de Escort die te koop staat in Uden bij Autobedrijf Verstappen. We vonden deze Ford op Marktplaats. Volgens de verkoper is het een Group A/N. Een hete mix dus. Zeker is dat de auto beschikt over 301 pk, een Martini-livery en een berg lampen op de motorkap.

Verder betreft het een originele auto die rally’s gereden heeft tot 2001. De auto zou zo’n 10.000 kilometer achter de kiezen hebben. Een en ander zal te verifiëren zijn in het Rally logboek dat bij de auto aanwezig is. De vraagprijs van dit in gelimiteerde oplage gebouwde kanon bedraagt 59.000 Euro.