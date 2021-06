Voel je prinses Diana in deze grijze Ford Escort - Autoblog.nl

Nu te koop, een Ford Escort met een koninklijk tintje. Hij was namelijk van niemand minder dan prinses Diana.

We behandelen het wel vaker. Auto’s met een bijzondere geschiedenis. Soms komt dat omdat ze een belangrijke rol in een film hebben gespeeld, maar vaker gaat het om een vorige eigenaar. Zo ook hier. Want in Engeland staat deze Ford Escort te koop. En die is van Lady Di geweest.

Cadeautje van prins Charles

Jullie hebben vast de Crown gezien op Netflix toch? Niet? Even doen, is goed voor je algemene ontwikkeling. Maar goed, daarin kun je kristalhelder zien hoe Diana Spencer als meisje van 18 als een blok viel voor de charme van prins Charles.

Omgekeerd was het nét even iets minder warm en hartelijk. Charles was liever bij -zijn huidige echtgenote- Camilla Parker Bowles. Maar goed, alles voor de bühne, het moest naar de buitenwereld wel ergens op lijken, toch? En daarbij horen cadeautjes.

Ringen, armbanden en handtasjes zijn allemaal veel te veel gedoe, moet Charles gedacht hebben, ik koop gewoon een leuk wagentje voor mijn vrouw. En dat werd deze Ford Escord.

Geen goedkope auto

Diana gebruikte de auto vaak om naar polo-wedstrijden te gaan en reed erin totdat in 1982 haar eerste zoon prins William werd geboren. Het is een 1.6 Ghia met inmiddels ruim 133.000 kilometer op de teller. De originele nummerplaten zitten er ook nog op.

Zoals zo vaak bij auto’s-met-een-verhaal zal ook deze Ford Escort van prinses Diana niet voor een schijntje worden gegund. Sterker, de verwachting is dat de Escort zo’n 45.000 euro zal gaan opbrengen. Duur, zeker. Maar dan heb je wel een auto met een verhaal!

Wil jij je ook als prinses Diana voelen in haar Ford Escort? Bekijk dan hier de site van het veilinghuis!